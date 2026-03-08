Mercato - PSG : Luis Enrique dragué à l’étranger, «ce serait le rêve»

En 2023, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique. L’Espagnol a pris place sur le banc du club de la capitale, où il pourrait rester encore un moment. En effet, il a récemment été question d’une possible prolongation jusqu’en 2030 à Paris. Mais voilà que dans le même temps, Luis Enrique suscite quelques convoitises en dehors de l’Hexagone.
Aujourd’hui, Luis Enrique est l’entraîneur du PSG. Sous contrat jusqu’en 2027, l’Espagnol pourrait selon différentes rumeurs parapher un nouveau bail jusqu’en 2030. Les discussions seraient en cours à ce propos. Il ne semble donc pas prévu que Luis Enrique s’en aille de sitôt. Toutefois, cela n’empêche pas certains de rêver de l’entraîneur ibérique loin de Paris.
Luis Enrique à Manchester United ?
Et c’est ainsi que Luis Enrique sur le banc de Manchester United a été réclamé par… Patrice Evra. A la suite du licenciement de Ruben Amorim, les Red Devils ont décidé de faire confiance à Michael Carrick. Toutefois, cela n’est qu’un intérim et la saison prochaine, un nouvel entraîneur devrait prendre place sur le banc mancunien. Différents noms circulent dont celui de Roberto De Zerbi, mais aux yeux de Patrice Evra, la meilleure option se nomme Luis Enrique.
« J’adore cet homme »
« Luis Enrique, ce serait le rêve pour entraîner Manchester United. J’adore cet homme, j’adore sa philosophie, et son parcours personnel, marqué par la façon dont il a surmonté les épreuves, révèle sa personnalité. Le travail qu’il a accompli au PSG en remportant la Ligue des champions sans Lionel Messi, Kylian Mbappé ni Neymar est tout simplement fantastique. Les joueurs devront travailler très dur pour jouer à Manchester United, ils devront beaucoup courir et je pense qu'Enrique apporterait cela. Mais je ne pense pas qu'il faille écarter Michael Carrick, il a fait un excellent travail et nous devons lui donner sa chance. On rêve d'un entraîneur exceptionnel pour Manchester United, mais pour l'instant, il nous faut quelqu'un qui comprenne le club et les joueurs. Enrique est un tacticien de génie et un excellent manager, mais je pense que Carrick mérite sa chance », a-t-il confié, rapporté par Utd Report.