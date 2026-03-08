Mercato - PSG : Luis Enrique dragué à l’étranger, «ce serait le rêve»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique. L’Espagnol a pris place sur le banc du club de la capitale, où il pourrait rester encore un moment. En effet, il a récemment été question d’une possible prolongation jusqu’en 2030 à Paris. Mais voilà que dans le même temps, Luis Enrique suscite quelques convoitises en dehors de l’Hexagone.

Aujourd’hui, Luis Enrique est l’entraîneur du PSG. Sous contrat jusqu’en 2027, l’Espagnol pourrait selon différentes rumeurs parapher un nouveau bail jusqu’en 2030. Les discussions seraient en cours à ce propos. Il ne semble donc pas prévu que Luis Enrique s’en aille de sitôt. Toutefois, cela n’empêche pas certains de rêver de l’entraîneur ibérique loin de Paris.

Luis Enrique à Manchester United ? Et c’est ainsi que Luis Enrique sur le banc de Manchester United a été réclamé par… Patrice Evra. A la suite du licenciement de Ruben Amorim, les Red Devils ont décidé de faire confiance à Michael Carrick. Toutefois, cela n’est qu’un intérim et la saison prochaine, un nouvel entraîneur devrait prendre place sur le banc mancunien. Différents noms circulent dont celui de Roberto De Zerbi, mais aux yeux de Patrice Evra, la meilleure option se nomme Luis Enrique.