Kylian Mbappé : Le troll sur les réseaux sociaux (et c'est très drôle)

Après des années d'indécision et d'impossibilité à passer à l'action de par son environnement et le manque de temps, Kylian Mbappé a pu franchir une nouvelle étape de sa vie comme sa mère Fayza Lamari l'avait incité à passer. De quoi faire parler sur les réseaux sociaux et notamment chez un ami de la star du Real Madrid.

Une star incontournable du football. Kylian Mbappé est connu aux quatre coins de la planète par les fans du ballon rond. Le champion du monde 2018 de 27 ans a été lancé dans le bain professionnel il y a 10 ans de cela à l'AS Monaco et sa notoriété n'a cessé de grandir depuis ses débuts jusqu'à devenir l'attaquant star du Real Madrid en 2024 après avoir passé sept saisons au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé 🇫🇷 pose avec le "A" du jeune conducteur après l’obtention de son permis de conduire. 🤣🚗



📲 IG (mattiasmbm) pic.twitter.com/wsojMKHobm — Actu Foot (@ActuFoot_) March 7, 2026

«Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole» Force est de constater que Kylian Mbappé a une vie plus qu'animer. Entre ses obligations sur le terrain, son parrainage envers diverses associations et son implication dans sa propre asso Inspired By KM, sans oublier qu'il est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen en 2024, tout va trop vite dans le quotidien de Mbappé. Au point où il n'avait jamais, jusqu'à peu, eu le temps de passer son permis de conduire. Ce qui chagrinait sa mère Fayza Lamari qui faisait la révélation suivante en interview pour L'Equipe Magazine en septembre dernier. « Hier, je lui ai dit : « Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole ». Il m'a dit : « T'as pas tort, mais le code, ça me fatigue ». J'ai insisté. « Tu vas voir, ça va te faire du bien d'avoir trente minutes avec toi-même, sans un chauffeur, sans un agent de sécu »».