Une chanson à la gloire de Zinedine Zidane, le projet fou né à l’autre bout de la planète

Axel Cornic

Véritable légende vivante du football français, Zinedine Zidane est également célèbre dans la planète entière pour ce qu’il a pu faire sous le maillot de la Juventus, du Real Madrid ou encore de l’équipe de France. Son aura a d’ailleurs largement dépassé les frontières du sport, puisque l’ancien numéro 10 est également devenu une muse pour certains artistes.

C’est un nom connu aux quatre coins de la planète. Pour beaucoup Zinedine Zidane rime avec classe, talent et succès, en tant que joueur comme en tant qu’entraineur. Mais parfois ça rime également avec chanson, puisque le Français s’est retrouvé au centre de plusieurs projets artistiques, certains assez inattendus.

Un groupe australien fan de Zidane On connait évidemment le morceau que lui a dédié Pascal Obispo en 2004, mais Zinedine Zidane a également inspiré les compositeurs étrangers. C’est le cas en Australie, pas vraiment un pays de football, où The Vaudeville Smash a voulu donner libre court à son amour pour le Français... dans un morceau tout simplement nommé Zinedine Zidane. « On est une famille de footeux. Tous les frères de la famille ont des origines italiennes alors on regarde tout le temps les championnats européens. Il jouait encore pour la Juventus quand la Coupe du monde 1998 est arrivé, et on est des vrais supporters du club, alors imagine. Il a été l’un de nos joueurs préférés, vraiment, depuis toujours » avait expliqué Marc, le leader du groupe, dans un entretien accordé à SO FOOT en 2015.