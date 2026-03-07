«Comment c'est possible ?» : Choqué par un joueur du PSG, Zlatan Ibrahimovic lui donne un improbable surnom !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG a recruté beaucoup de grands joueurs dans son effectif qui ont marqué les esprits. Forcément, pour les autres joueurs, c'est une chance de pouvoir côtoyer de tels joueurs comme Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, réputé pour son tempérament, a laissé un surnom improbable à l'un de ses coéquipiers qui raconte.

Présent au PSG de 2012 à 2016, Zlatan Ibrahimovic a eu le temps d'y laisser son empreinte. L'ancien attaquant a marqué les esprits dans la tête des supporters mais aussi de certains de ses coéquipiers. L'un d'entre eux l'a désigné comme le joueur le plus fort qu'il a croisé au cours de sa carrière. L'occasion également de dévoiler une anecdote surprenante.

PSG : Après Ousmane Dembélé, nouveau coup de gueule au sein du vestiaire ! https://t.co/eAbjUrmahO — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« Il m'appelait Ziggy Marley » Présent au PSG de 2008 à 2013, Guillaume Hoarau a vu arriver Zlatan Ibrahimovic dans la capitale. Le Suédois lui a visiblement laissé un grand souvenir puisqu'il a confié à L'Equipe qu'il s'agissait du joueur le plus fort pour lui. Il a pu échanger avec lui et il garde en mémoire un surnom un peu particulier. « Il m'appelait Ziggy Marley, comme le fils de Bob. Une fois, il vient me voir sous la douche : "Toi, t'arrives, tu chantes ton reggae et tu ne fais jamais la gueule. Comment c'est possible ?". J'aurais pu bouder car je ne jouais pas. Mais c'est Ibra, il n'y a pas de mal à se dire : "Là, je ne peux pas lutter" » dévoile Hoarau.