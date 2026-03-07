Alcool, rugby... La décision qui a tout changé : «J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie»

Axel Cornic

Dans le sport de haut niveau, les histoires de dépression menant à l’alcoolisme sont très nombreuses. En ce qui concerne le rugby, on a e eu quelques exemples assez délicats, avec certains joueurs qui ont même décidé de tout arrêter... avant de le regretter amèrement.

C’est une histoire qui a énormément fait parler. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Stuart Hogg a pris la décision très surprenante de mettre un terme à sa carrière en 2023, juste avant la Coupe du monde. Mais seulement un an plus tard, il a réouvert ce chapitre de sa vie en s’engageant avec Montpellier en Top 14, où il évolue depuis.

« J'utilisais l'alcool pour m'évader » Dans un très long entretien accordé à The Rugby Paper en octobre 2025, il était revenu sur cet arrêt inattendu, notamment motivé par des raisons extra-sportives. « J'ai abandonné ma carrière de rugbyman pour tenter de sauver mon mariage. À l'époque, je ne savais plus qui j'étais » a expliqué Stuart Hogg, qui en novembre 2024 avait plaidé coupable pour des faits de violence domestiques remontant à la période 2019-2024. « J'étais sous antidépresseurs. Je ne savais pas si je rendais les gens heureux ou tristes. J'utilisais l'alcool pour m'évader. Je ne faisais qu'exister ».