«Des m*rdes» : Le craquage avec les joueurs de l'OM !

Alors que ses performances sont en dents de scie cette saison, l'OM a perdu Roberto De Zerbi. Pour remplacer le coach italien, la direction olympienne a décidé de miser sur Habib Beye. Alors que le Sénégalais vient d'arriver à Marseille, le club n'est plus du tout uni, en témoigne ce craquage survenu ce samedi soir.

Le 10 février, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, alors que les résultats du club laissaient à désirer. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son serieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué l'OM sur son site officiel.

OM : La banderole hostile à Toulouse Huit jours plus tard, l'OM a officialisé l'arrivée d'Habib Beye. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », peut-on lire sur le site du club marseillais.