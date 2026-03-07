Zinedine Zidane «connait tout par coeur», cette chanteuse l'a «accompagné dans les moments difficiles»

Amadou Diawara

Le 12 juillet 2025, Zinedine Zidane a invité une artiste française à un gala, et ce, pour qu'elle chante à l'occasion des 27 ans du premier sacre des Bleus à la Coupe du Monde. Cette célébrité n'a pas été choisie par hasard, puisque ses titres ont accompagné le Ballon d'Or 98 lorsqu'il traversait des épreuves difficiles.

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France de football a été sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire. En effet, les hommes d'Aimé Jacquet ont écrasé le Brésil de Ronaldo au Stade de France (3-0). Zinedine Zidane ayant inscrit un doublé de la tête sur corner, tandis qu'Emmanuel Petit a marqué l'ultime but de la partie à la suite d'une contre-attaque à la 90ème minute de jeu.

«J'ai vécu un moment magique...» Pour célébrer une énième fois le premier titre des Bleus en Coupe du Monde, Zinedine Zidane a organisé un gala le 12 juillet 2025. En effet, le Ballon d'Or 98 a réuni tous les champions de sa génération pour célébrer le 27ème anniversaire de leur consécration. Pour l'occasion, Zinedine Zidane a invité Zaho, afin qu'elle interprète certains de ses titres. Des chansons que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France connaissait par coeur. A la grande surprise de l'artiste.