Ses moments d'intimité avec Kylian Mbappé sont gâchés, «il y a les journalistes, des gens qui sont là...»

Amadou Diawara

Depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé a moins souvent l'occasion de voir ses proches. Ayant évoqué le transfert du Français au Real Madrid, un membre de son entourage a confié qu'il le vivait mal lorsqu'ils se voyaient en extérieur, et ce, parce que leurs moments étaient parasités par des journalistes ou des fans.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises, et ce, pour rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.

PSG : Dans la même catégorie qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé, un des meilleurs attaquants du monde va débarquer à Paris https://t.co/9dDb35A3sG — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

«A l'extérieur, moi je n'aime pas» Depuis que Kylian Mbappé a migré vers l'Espagne, son frère le voit beaucoup moins souvent. Ethan Mbappé ayant signé au LOSC lors de l'été 2024. Malgré tout, ils se sont rapprochés, même si le crack de 19 ans n'apprécie pas vraiment leurs moments passés en public.