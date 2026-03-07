Lionel Messi touche le jackpot, son salaire est dévoilé par son patron !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi a signé librement et gratuitement à l'Inter Miami il y a près de deux ans et demi. Interrogé par la presse américaine, Jorge Mas - propriétaire de la franchise de MLS - a révélé quel était le salaire annuel de son capitaine et numéro 10.

Lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2021, Lionel Messi n'a jamais réussi à trouver un accord avec Joan Laporta pour rempiler. Contrainte de se trouver un nouveau club, la Pulga s'est envolée vers Paris pour signer librement et gratuitement au PSG. Ayant paraphé un bail de deux saisons dans la capitale française, Leo Messi n'a pas été retenu à l'issue de son engagement. Par conséquent, il s'est exilé aux Etats-Unis. En effet, l'Inter Miami de David Beckham a bouclé le transfert de la star argentine lors de l'été 2023, et ce, pour 0€.

«Les joueurs coûtent cher» Arrivé à Miami le 15 juillet 2023, Lionel Messi a signé un contrat XXL avec l'Inter. D'après le rapport des salaires de la saison 2026 en MLS, le vétéran de 38 ans toucherait environ 10,33M€ par an. En réalité, Leo Messi empocherait une somme bien supérieure. La Pulga disposant d'une clause exceptionnelle dans son bail en Floride. En effet, l'Argentin aurait un pourcentage de la valorisation du club. Ce qui aurait attiré de nombreux sponsors et augmenté la valeur marchande de l'Inter Miami.