Luis Enrique : Le PSG a contacté d’autres entraîneurs, Daniel Riolo dévoile «la vérité»

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. D'après Daniel Riolo, interrogé sur les ondes de RMC Sport, Luis Campos a contacté d'autres entraineurs pour reprendre les rênes du club de la capitale, notamment Mikel Arteta et Julian Nagelsmann.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Christophe Galtier a été remercié après avoir passé seulement une saison à Paris. Pour pallier son départ, les hautes sphères du club rouge et bleu ont annoncé la signature de Luis Enrique à l'intersaison 2023.

«Je ne crois pas que c’était prévu» : Le PSG boucle un transfert, et ça surprend Daniel Riolo ! https://t.co/EIvZIqeX08 — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

«Luis Enrique était un nom parmi 9 entraîneurs» Lors d'un entretien accordé à l'émission Rothen s'enflamme en septembre 2025, Luis Campos avait lâché ses vérités sur la signature de Luis Enrique au PSG. « Le meilleur travail que j'ai fait c'est de choisir Luis Enrique pour le PSG. Je me rappelle de l'entretien que j'ai eu chez lui à Barcelone, j'ai compris en quelques minutes que ce sera lui. Il a compris aussi très vite qu'on allait avoir cette alchimie. J'en ai parlé au président après le rendez-vous et un ou deux jours après, c'était fait. Le travail d'équipe, c'est très important. Les règles du club, prioriser le collectif, c'est la première chose », avait confié le conseiller football du PSG sur les ondes de RMC Sport.