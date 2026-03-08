Dupont et le XV de France à côté de la plaque : C’est la première fois que ça arrive !

Alexis Brunet

Samedi après-midi, le XV de France se rendait à Murrayfield pour y affronter l’Écosse dans le Tournoi des Six Nations. Malheureusement, les Bleus ont dit au revoir à leur rêve de Grand Chelem, car ils se sont inclinés 50 à 40. Une lourde défaite pour les partenaires d’Antoine Dupont et c’est d’ailleurs du jamais vu. Explications.

Après trois victoires en autant de matchs, le XV de France a chuté ce samedi après-midi. Opposés à l’Écosse, Antoine Dupont et ses coéquipiers se sont inclinés sur le score de 50 à 40. Bousculés par des Écossais galvanisés par leurs supporters, les Français ne réaliseront donc pas le Grand Chelem cette année et ils tenteront de remporter la compétition lors de la dernière journée face à l’Angleterre.

🇫🇷 Les Bleus stoppent l’hémorragie ! Antoine Dupont pour le 3e essai du XV de France 😮‍💨



Une défaite historique pour le XV de France Forcément, cette défaite interroge par rapport au nombre de points encaissés. C’est tout simplement du jamais vu car le XV de France n’avait jamais subi une telle défaite contre l’Écosse, comme le rapporte L’Équipe. Au grand maximum, les Bleus avaient jusqu’alors encaissé 36 points contre le XV du Chardon, au Stade de France en 1999. Ce n’est toutefois pas la plus grosse défaite de l’histoire de la France, puisque l’Angleterre nous a déjà infligé une plus grande correction le 21 mars 2015 à Twickenham (35-55).