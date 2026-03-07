NBA : Victor Wembanyama vit «l'un des meilleurs matches» de sa vie et passe proche du malaise : «J’ai cru que j’allais m’évanouir»

Les San Antonio Spurs sont sur une dynamique très impressionnante, et ils l'ont encore prouvé dans la nuit de vendredi à samedi en remontant un déficit de 25 points pour venir à bout des Clippers. Un moment très émouvant pour Victor Wembanyama.
Après une soirée historique contre les Pistons, Victor Wembanyama était déjà de retour sur les parquets puisque les Spurs recevaient les Clippers. Une rencontre très mal engagée puisque San Antonio comptait jusqu'à 25 points de retard au début du troisième quart-temps. Mais la franchise texane n'a pas renoncé et a réussi à inverser la tendance pour signer une 46e victoire cette saison (116-112) dans le sillage d'un Wemby toujours aussi fort. Le Français a compilé 27 points, 10 rebonds et 4 contres en seulement 21 minutes sur le parquet. Des statistiques très impressionnantes pour réaliser le deuxième plus grand comeback de l'histoire de Spurs. A l'issue du match, Victor Wembanyama n'a d'ailleurs pas pu contenir son émotion, versant quelques larmes de bonheur.
Wembanyama très ému après la victoire des Spurs
« C'était l'un des meilleurs matches auxquels j'ai participé, l'un des meilleurs de ma vie de basketteur. Avec la victoire la veille, sur une équipe des Pistons très physique (121-106), ces trente dernières heures de basket ont probablement été les meilleures de ma vie », a-t-il confié dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant d'expliquer en quoi cette victoire était spéciale : « On était menés de 25 points en deuxième mi-temps, et personne n'a abandonné. Tout le monde a joué un nombre limité de minutes, mais chaque joueur qui est entré sur le parquet a aidé d'une manière ou d'une autre. On n'abandonne rien, ni personne. Tout le monde se couvre mutuellement. C'est pour ça que j'ai une confiance aveugle en ces gars. Je les aime tellement. C'est un plaisir de jouer avec eux, et de les voir tous les jours ».
«C'était l'un des meilleurs matches de ma vie de basketteur»
Par conséquent, cette victoire était vraiment très importante aux yeux de Victor Wembanyama, qui a du mal à cacher son émotion : « Pour moi, elle est très significative. Ce n'est pas un match que je nous aurais vus gagner il y a deux ans. Je nous aurais plutôt vus perdre de 30 ou 40 points. Même quand l'adversaire est très agressif ou qu'il comprend notre plan de jeu, nos gars trouvent un moyen de continuer à faire toutes les petites choses difficiles, qui permettent ensuite de prendre du plaisir sur le terrain. Ça montre simplement beaucoup de progression ».
Déjà une immense fatigue pour Wembanyama
S'il a craqué en affichant une si vive émotion, c'est également à cause de la fatigue que ressent Victor Wembanyama au cœur d'une saison intense. « J’ai cru que j’allais m’évanouir dans le premier quart tellement j’étais fatigué. C’était peut-être le match le plus difficile de ma vie », a même confié le Français au micro d'ESPN après le match avant d'annoncer en conférence de presse qu'il avait compris « dès l'échauffement » qu'il était dans un état de fatigue important : « Et là, il ne me reste plus rien. Donc je suis content que le match ne soit pas allé en prolongation ».
Et si Victor Wembanyama a été limité à 21 minutes de jeu, il va rapidement devoir remettre ça. Les Spurs accueilleront les Rockets dans la nuit de dimanche à lundi pour un derby texan toujours très attendu. « Quelle heure est-il ? 23 h 20 ? Je serai au lit vers 1 h 30 j'espère. La bonne chose, c'est que je n'ai pris aucun mauvais coup ce soir, aucune partie de mon corps n'est particulièrement douloureuse. C'est juste tout le système qui est fatigué. Mais ça veut dire que je suis en bonne santé. Deux bonnes nuits de sommeil, un peu de récupération, des massages... Je récupère très vite », conclut-il pour rassurer sur son état de santé.