NBA : Victor Wembanyama vit «l'un des meilleurs matches» de sa vie et passe proche du malaise : «J’ai cru que j’allais m’évanouir»

Les San Antonio Spurs sont sur une dynamique très impressionnante, et ils l'ont encore prouvé dans la nuit de vendredi à samedi en remontant un déficit de 25 points pour venir à bout des Clippers. Un moment très émouvant pour Victor Wembanyama.

Après une soirée historique contre les Pistons, Victor Wembanyama était déjà de retour sur les parquets puisque les Spurs recevaient les Clippers. Une rencontre très mal engagée puisque San Antonio comptait jusqu'à 25 points de retard au début du troisième quart-temps. Mais la franchise texane n'a pas renoncé et a réussi à inverser la tendance pour signer une 46e victoire cette saison (116-112) dans le sillage d'un Wemby toujours aussi fort. Le Français a compilé 27 points, 10 rebonds et 4 contres en seulement 21 minutes sur le parquet. Des statistiques très impressionnantes pour réaliser le deuxième plus grand comeback de l'histoire de Spurs. A l'issue du match, Victor Wembanyama n'a d'ailleurs pas pu contenir son émotion, versant quelques larmes de bonheur.

Wow…grosse grosse émotion de Victor Wembanyama après la victoire des Spurs ! 🥲 pic.twitter.com/nkXLhUM49v — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) March 7, 2026

Wembanyama très ému après la victoire des Spurs « C'était l'un des meilleurs matches auxquels j'ai participé, l'un des meilleurs de ma vie de basketteur. Avec la victoire la veille, sur une équipe des Pistons très physique (121-106), ces trente dernières heures de basket ont probablement été les meilleures de ma vie », a-t-il confié dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant d'expliquer en quoi cette victoire était spéciale : « On était menés de 25 points en deuxième mi-temps, et personne n'a abandonné. Tout le monde a joué un nombre limité de minutes, mais chaque joueur qui est entré sur le parquet a aidé d'une manière ou d'une autre. On n'abandonne rien, ni personne. Tout le monde se couvre mutuellement. C'est pour ça que j'ai une confiance aveugle en ces gars. Je les aime tellement. C'est un plaisir de jouer avec eux, et de les voir tous les jours ».

«C'était l'un des meilleurs matches de ma vie de basketteur» Par conséquent, cette victoire était vraiment très importante aux yeux de Victor Wembanyama, qui a du mal à cacher son émotion : « Pour moi, elle est très significative. Ce n'est pas un match que je nous aurais vus gagner il y a deux ans. Je nous aurais plutôt vus perdre de 30 ou 40 points. Même quand l'adversaire est très agressif ou qu'il comprend notre plan de jeu, nos gars trouvent un moyen de continuer à faire toutes les petites choses difficiles, qui permettent ensuite de prendre du plaisir sur le terrain. Ça montre simplement beaucoup de progression ».

Wemby EMOTIONAL after leading Spurs' 25-point comeback vs the Clippers 🥹



27 PTS

10 REB

4 BLK

4 3PM



2nd largest comeback in Spurs HISTORY 🤯 pic.twitter.com/vrzCdTZK6j — Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2026