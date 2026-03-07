«Mes cousins étaient bourrés» : Un joueur du PSG «a éteint tout le monde» dans une soirée bien arrosée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Retraité depuis 2022, Guillaume Hoarau a connu une belle carrière au plus haut niveau. Mais il a tout même pu connaître des moments plus amusants même lorsqu'il évoluait au PSG notamment. Interrogé par L'Equipe, il a livré une anecdote un peu folle sur ces belles années avec un ancien coéquipier.

Ancien avant-centre, Guillaume Hoarau a passé 5 ans au PSG de 2008 à 2013, avant le début de l'ère QSI. L'homme aux 5 sélections en Equipe de France semble avoir passé de bons moments à cette période, sur le terrain comme en dehors. Il est notamment revenu sur une soirée bien animée avec l'un de ses anciens coéquipiers et ses cousins.

La folle soirée avec Guillaume Hoarau Dans les colonnes de L'Equipe, Guillaume Hoarau a été invité à revenir sur les joueurs les plus marquants croisés au cours de sa carrière. Parmi eux, Christophe Jallet avec qui il a partagé une soirée bien arrosée visiblement. « Avec mes cousins, on arrive chez Christophe Jallet avec du rhum arrangé. Il avait le jeu du palet breton : "À chaque fois, celui qui perd boit un coup." Mes cousins lui répondent : "On s'en fout, celui qui gagne aussi". Et puis Jaja a éteint tout le monde. Mes cousins étaient bourrés, allongés. Je suis resté debout avec lui, mais je n'ai pas fait le malin » explique-t-il au quotidien français.