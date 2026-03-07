PSG : Dans la même catégorie qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé, un des meilleurs attaquants du monde va débarquer à Paris

Battu par l’AS Monaco (1-3) vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG se prépare désormais à la réception de Chelsea, mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. À l’occasion de cette rencontre, le club de la capitale va voir arriver un attaquant du même calibre qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé, du moins selon l’entraîneur des Blues.
À cinq jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG ne s’est pas rassuré vendredi face à l’AS Monaco. Battus par les Monégasques (1-3), les Parisiens se tournent désormais vers la réception de Chelsea mercredi, qui se déplaçait sur la pelouse de Wrexham en FA Cup ce samedi. À la veille de cette rencontre, Liam Rosenior a dit tout le bien qu’il pensait de João Pedro en conférence de presse, un attaquant qui, selon lui, est dans la même catégorie qu’Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane.
« João fait désormais partie de cette catégorie »
« João fait désormais partie de cette catégorie. Au cours des deux mois que j'ai passés ici, il a constamment prouvé qu'il était un attaquant de classe mondiale », a déclaré l’entraîneur de Chelsea. « Je préfère parler de mes joueurs, ce serait un manque de respect envers Erling de les comparer. Je ne connais pas très bien Erling, mais de l'extérieur, il a l'air d'être un attaquant magnifique, de classe mondiale. »
« Je n'échangerais João contre personne en ce moment »
Arrivé l’été dernier dans le cadre d’un transfert estimé à un peu plus de 60M€, João Pedro totalise 17 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, mais a encore une marge de progression. « Je n'échangerais João contre personne en ce moment – il montre toutes les qualités et les attributs que je souhaite voir. Le grand avantage pour João, c'est son âge, il peut encore s'améliorer, et j'ai déjà repéré plusieurs axes sur lesquels il peut progresser. Mais le niveau auquel il évolue actuellement est de classe mondiale, et c'est mon travail, celui du club et le sien de faire en sorte qu'il y reste », a ajouté Liam Rosenior.