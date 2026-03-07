PSG : Dans la même catégorie qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé, un des meilleurs attaquants du monde va débarquer à Paris

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par l’AS Monaco (1-3) vendredi en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG se prépare désormais à la réception de Chelsea, mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. À l’occasion de cette rencontre, le club de la capitale va voir arriver un attaquant du même calibre qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé, du moins selon l’entraîneur des Blues.

À cinq jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG ne s’est pas rassuré vendredi face à l’AS Monaco. Battus par les Monégasques (1-3), les Parisiens se tournent désormais vers la réception de Chelsea mercredi, qui se déplaçait sur la pelouse de Wrexham en FA Cup ce samedi. À la veille de cette rencontre, Liam Rosenior a dit tout le bien qu’il pensait de João Pedro en conférence de presse, un attaquant qui, selon lui, est dans la même catégorie qu’Erling Haaland, Kylian Mbappé et Harry Kane.

« João fait désormais partie de cette catégorie » « João fait désormais partie de cette catégorie. Au cours des deux mois que j'ai passés ici, il a constamment prouvé qu'il était un attaquant de classe mondiale », a déclaré l’entraîneur de Chelsea. « Je préfère parler de mes joueurs, ce serait un manque de respect envers Erling de les comparer. Je ne connais pas très bien Erling, mais de l'extérieur, il a l'air d'être un attaquant magnifique, de classe mondiale. »