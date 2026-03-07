Mercato - PSG : Une star bientôt disponible pour 0€, et des contacts ont déjà eu lieu avec Paris !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au cours des dernières périodes de mercato, le nom d’une star a souvent circulé du côté du PSG, sans que son transfert ne se concrétise. Un joueur qui avait lui-même confirmé des discussions avec le club de la capitale dans l’optique d’une arrivée à Paris et qui sera très bientôt libre de tout contrat.

Avant d’arriver au PSG à l’été 2022, Luis Campos est notamment passé par l’AS Monaco, où il s’est forgé la réputation de l’un des meilleurs recruteurs du monde. En Principauté, le dirigeant portugais avait notamment attiré Bernardo Silva en provenance du Benfica Lisbonne. Un joueur qu’il a ensuite essayé de recruter à Paris.

Mercato - PSG : Le transfert qui a choqué le vestiaire, «c’est un truc de fou» https://t.co/ecu2Vw7G23 — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« C’est vrai qu’il y a eu des discussions au sujet d’une arrivée au PSG » « Luis Campos c’est un ami sur le plan professionnel. J‘aimais beaucoup travailler avec lui, il m’a beaucoup aidé à Monaco. On se parle souvent, et c’est vrai qu’il y a eu des discussions au sujet d’une arrivée au PSG. Mais moi j’étais bien à City, c’est le club qui m’a donné 6 Premier League et une Ligue des champions en 7 ans. Je ne voulais pas… Je me sentais bien ici, je suis très, très heureux », confiait Bernardo Silva l’année dernière dans un entretien accordé à Téléfoot.