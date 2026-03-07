Mercato - PSG : Une star bientôt disponible pour 0€, et des contacts ont déjà eu lieu avec Paris !

Au cours des dernières périodes de mercato, le nom d’une star a souvent circulé du côté du PSG, sans que son transfert ne se concrétise. Un joueur qui avait lui-même confirmé des discussions avec le club de la capitale dans l’optique d’une arrivée à Paris et qui sera très bientôt libre de tout contrat.
Avant d’arriver au PSG à l’été 2022, Luis Campos est notamment passé par l’AS Monaco, où il s’est forgé la réputation de l’un des meilleurs recruteurs du monde. En Principauté, le dirigeant portugais avait notamment attiré Bernardo Silva en provenance du Benfica Lisbonne. Un joueur qu’il a ensuite essayé de recruter à Paris.
« C’est vrai qu’il y a eu des discussions au sujet d’une arrivée au PSG »
« Luis Campos c’est un ami sur le plan professionnel. J‘aimais beaucoup travailler avec lui, il m’a beaucoup aidé à Monaco. On se parle souvent, et c’est vrai qu’il y a eu des discussions au sujet d’une arrivée au PSG. Mais moi j’étais bien à City, c’est le club qui m’a donné 6 Premier League et une Ligue des champions en 7 ans. Je ne voulais pas… Je me sentais bien ici, je suis très, très heureux », confiait Bernardo Silva l’année dernière dans un entretien accordé à Téléfoot.
Bernardo Silva va quitter Manchester City
S’il n’y est pas parvenu jusque-là, Luis Campos devrait avoir une autre opportunité de s’attacher les services de l’international portugais (107 sélections) au PSG, et à moindre coût. En effet, Bernardo Silva est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Manchester City et, d’après les informations du journaliste Matteo Moretto, aucune discussion dans l’optique d’une prolongation n’a été entamée. Le milieu de terrain âgé de 31 ans se dirige donc vers un départ du club qu’il a rejoint à l’été 2017. Reste à savoir s’il ouvrira cette fois-ci la porte à une arrivée au PSG. « Le PSG est vraiment une très belle équipe avec beaucoup de jeunes joueurs très talentueux, j’en connais certains (Vitinha, Neves, Mendes) j’apprécie également Barcola et Dembélé. Et surtout leur entraîneur Luis Enrique qui a un style de jeu similaire au nôtre », ajoutait Bernardo Silva auprès de Téléfoot.