EXCLU - Mercato : Bernardo Silva au PSG, c’est déjà acté ?

Sur la piste de Bernardo Silva depuis plusieurs saisons, le PSG est idéalement positionné pour signer l’international portugais l’été prochain. Selon nos sources, le dossier est une priorité de Luis Campos et Paris a de solides atouts.

Après la tentative vaine de l’été 2022, le PSG a de nouveau tenté d’attirer Bernardo Silva dans ses filets durant le mercato estival 2023. Porté par Luis Campos, le projet avait de nombreux atouts. A commencer par la volonté du joueur de quitter Manchester City après un triplé historique. L’envie de relever un nouveau challenge était là. Mais malgré la demande officielle de Jorge Mendes, son agent, d’obtenir un bon de sortie, Manchester City a dit non. Un veto dans les règles de l’art, comme en 2022. Soucieux de conserver des bonnes relations avec les Citizens, comme depuis son arrivée au club, Bernardo Silva a accepté. Et le Portugais a même prolongé son contrat jusqu’en juin 2026.

Une clause libératoire alléchante

Au cœur des dernières discussions pour prolonger son contrat, Bernardo Silva et son entourage ont demandé à Manchester City d’inclure une clause libératoire lui permettant de quitter le club à un prix fixe. Un montant de 50 millions de Livres (environ 58 millions d’euros), dont Le 10 Sport a eu confirmation. Elle s’activera au 1er juillet et le PSG pourrait en profiter.

Bernardo Silva veut toujours venir