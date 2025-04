Max Verstappen, le divorce tant attendu…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Max Verstappen, en l’espace de quelques mois, a vu trois pilotes différents disposer du second baquet de la Red Bull. Après deux Grands Prix aux côtés de Liam Lawson, le Néerlandais a couru avec Yuki Tsunoda au Japon en raison d’une rétrogradation du Neo-Zélandais. Ce dernier est revenu sur cette éviction prématurée qui lui fait du bien.

Le 8 décembre dernier, Sergio Pérez disputait sa dernière course en tant que pilote de Red Bull après quatre saisons pleines au sein de l’écurie autrichienne. Coéquipier de Max Vertsappen, le Mexicain a vécu une dernière saison plus que compliquée d’un point de vue individuel et son manque de points au classement général a pénalisé Red Bull dans la course au championnat du monde constructeur qu’a finalement raflé McLaren.

«C'est bien d'en finir»

A la surprise générale, Red Bull décidait de promouvoir Liam Lawson de Racing Bulls à la place de Yuki Tsunoda pourtant plus expérimenté. Et au bout de seulement deux Grands Prix, en Australie qu’il n’a pas fini et en Chine (16ème place), Lawson a été rétrogradé en retrouvant… Racing Bulls. Pour le Grand Prix du Japon, c’est le local Tsunoda qui a piloté la Red Bull aux côtés de Max Verstappen, figure de proue incontestée de l’écurie. Invité à s’exprimer sur sa séparation avec Red Bull, le pilote néo-zélandais évoqué un soulagement. « Oui, c'est bien d'en finir et d'aller de l'avant. Nous avons encore deux week-ends à venir, alors j'ai juste envie de continuer ».

«Je pense que si on m’a recruté au départ, c’était en partie pour m’adapter rapidement»

« Il est facile de voir les choses ainsi. Ce n’étaient pas des week-ends de rêve, et sur des circuits que je ne connaissais pas du tout. Donc, d’une certaine manière, oui, c’était tôt. Mais en même temps, je pense que si on m’a recruté au départ, c’était en partie pour m’adapter rapidement. Et même si c’était difficile – oui, on peut tout dire maintenant que la décision a été prise…Mais cela ne change rien à ma vision des choses, ni à la façon dont je me perçois. Je me sentais prêt, donc même si les week-ends étaient difficiles, ça ne change rien ». a conclu Liam Lawson dans des propos rapportés par motorsport et nextgen-auto entre autres.