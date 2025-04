F1 : Hamilton prie, c’est la galère chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée chez Ferrarii Lewis Hamilton connaît des difficultés avec sa monoplace. S’il se cherche encore, le septuple champion du monde sait qu’il doit encore faire mieux. Alors qu’il s’élancera que depuis la septième place ce dimanche en Arabie Saoudite, le Britannique a affirmé prier pour que la course se déroule bien à Djeddah.

L’alchimie n’opère toujours pas entre Lewis Hamilton et Ferrari. Arrivé en grandes pompes au sein de l’écurie italienne, le septuple champion du monde connaît un début de saison 2025 compliqué. Si des progrès avaient été constatés la semaine dernière à Bahreïn, le Britannique n’a pas pu faire mieux qu’une septième place ce samedi soir lors des qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Souvent battu par son coéquipier Charles Leclerc, Hamilton a connu un week-end compliqué, et s’est déjà félicité d’avoir réussi à se hisser en Q3.

« Je n’étais nulle part de tout le week-end »

« Comme toujours, les qualifications ont été difficiles. Je n’étais nulle part de tout le week-end – 13e je crois dans presque toutes les séances – donc, honnêtement, je suis reconnaissant d’avoir atteint la Q3 et d’avoir terminé septième. Un dernier tour pas spectaculaire, mais j’ai progressé tout le week-end », concède Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Néanmoins, Hamilton souhaite voir du positif pour la course de dimanche, et a même affirmé prier en ce sens.

« Espérons-nous que la course sera encore meilleure. Je prie plutôt ! »

« J’avais besoin d’un meilleur tour à la fin, mais comme je l’ai dit, je suis simplement reconnaissant d’être là. Il reste encore beaucoup de temps à trouver. Espérons-nous que la course sera encore meilleure. Je prie plutôt ! Essayer de créer un lien avec cette voiture sur un seul tour est quelque chose que j’ai beaucoup de mal à faire en ce moment. Mais nous n’abandonnons pas. Quand on veut, on peut. On continue à attaquer, on essaie, on a un soutien incroyable, alors on continue à travailler dur », conclut le septuple champion du monde.