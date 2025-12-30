F1 : La nouvelle aventure qui fait vibrer Pierre Gasly !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une saison 2025 très compliquée, Pierre Gasly se veut optimiste dans l’optique de 2026. Ce qui donne de l’espoir au Français est notamment le fait qu’Alpine utilisera un moteur Mercedes la saison prochaine. Une nouvelle « grande aventure » au cours de laquelle il espère être en mesure de se battre en tête du peloton.

0 victoire, 0 podium et seulement 22 points : Alpine a vécu un véritable calvaire tout au long de l’année 2025. Seul Pierre Gasly a réussi à se distinguer malgré une monoplace clairement moins performante que les autres. Mais en 2026, le Français aura un moteur Mercedes et cela lui donne beaucoup d’espoir, d’autant plus qu’Alpine a fait le choix de rapidement arrêter le développement de sa voiture en 2025 pour se concentrer sur la saison prochaine.

« Je suis sûr que ça va être une grande aventure » « Nous ouvrons maintenant un nouveau chapitre avec Mercedes, et évidemment, quand on regarde leur palmarès, le nombre de fois où ils ont été champions du monde, je suis sûr que ça va être une grande aventure. Je ne vais pas mentir, je suis très enthousiaste. D'après ce que j'ai entendu, le moteur est très performant, donc j'ai hâte de faire ce premier test et de sentir ce que ça fait d'avoir la puissance d'une Mercedes dans le dos », a confié Pierre Gasly, dans un entretien accordé au site officiel de la Formule 1.