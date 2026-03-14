Mercato - OM : «Ils sont finis», trois grands noms du vestiaire vont partir ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait décroché une troisième victoire consécutive en championnat vendredi soir lors de la réception d’Auxerre (1-0), l’OM est loin d’avoir rassuré face au barragiste de Ligue 1. Trois joueurs en particulier, des cadres du vestiaire, ont été critiqués après cette rencontre, un consultant estimant qu’ils sont « finis » et qu’ils n’ont plus leur place à Marseille.

Il aura fallu attendre la 79e minute et le but d’Amine Gouiri à la suite d’un ballon mal repoussé par la défense adverse pour voir l’OM s’imposer face à Auxerre (1-0) vendredi soir. Une victoire précieuse qui permet aux Olympiens de conserver leur troisième au classement, mais qui n’enlèvent rien à leur mauvais match et surtout une première mi-temps que Maxime Chanot a qualifiée « d’indigne » dans l’After Foot sur RMC.

🗣️ Maxime Chanot sur l'OM : "Kondogbia, Hojbjerg et Pavard sont finis ! Ils n'avancent plus pour l'OM !" #RMCLive pic.twitter.com/x3BOl2M6GG — After Foot RMC (@AfterRMC) March 13, 2026

« Il arrive un moment où tu dois quand même mettre le point sur les joueurs qui sont censés avoir une responsabilité » « Je ne comprends pas la causerie d’avant-match d’Habib Beye, qui dit que son équipe va enflammer le match, essayer de récupérer les supporters, ça a été complètement l’inverse », a poursuivi le consultant de la radio, qui en veut surtout à Geoffrey Kondgobia, Pierre-Emile Hojbjerg et Benjamin Pavard. « Ce que je ne comprends pas, c’est les joueurs, complètement amorphes. On parlait de leaders technique, physique, mental ou quoi que ce soit, il n’y a absolument personne. Benjamin Pavard, j’ai entendu que ça allait un petit peu mieux la semaine dernière contre Toulouse. Je vous rappelle qu’on a quand même un champion du monde, un mec qui a joué au Bayern Munich, à l’Inter Milan. Quand t’as cette carrière-ci, tu dois être en mesure de porter l’équipe vers l’avant. C’est la même chose pour Hojbjerg et Kondgobia. T’as été chercher des joueurs d’expérience, là t’as vu des joueurs qui étaient au-dessus du lot ? Il arrive un moment où tu dois quand même mettre le point sur les joueurs qui sont censés avoir une responsabilité. »