Mercato : Annoncé au PSG, il pourrait finalement rejoindre un autre club ?

Alexis Brunet

Ce jeudi, de nombreuses sources ont indiqué que le PSG était tout proche de boucler son premier transfert de l’été avec Alessandro Longoni. Ce dernier est un gardien de but de 18 ans qui évolue à l’AC Milan, mais la presse italienne se veut un peu plus prudente sur son cas. En effet, Manchester City pourrait encore être une destination possible pour le jeune portier.

L’été dernier, le PSG n’avait pas réalisé un gros mercato. Le club de la capitale s’était d’ailleurs plutôt attelé à renforcer un poste très spécifique : celui de gardien de but. Ainsi, Lucas Chevalier et Renato Marin avaient posé leurs valises à Paris avec plus ou moins de succès. Le premier s’est fait piquer sa place de titulaire par Matvey Safonov et il n’a pas été sélectionné pour la Coupe du monde. Le second lui n'a eu le droit qu'à deux matchs de Ligue 1 en fin de saison et un de Coupe de France.

Longoni bientôt au PSG ? Le PSG a donc recruté deux gardiens l’été dernier et prochainement un autre pourrait arriver. En effet, selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale serait tout proche de faire venir Alessandro Longoni qui évolue actuellement à l’AC Milan. Ce dernier est âgé de seulement 18 ans et il pourrait d’abord intégrer le groupe Espoirs tout en participant aux entraînements du groupe professionnel.