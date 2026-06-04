Pierre Sage quitte le RC Lens, Daniel Riolo réagit : «Une rupture qu’on pensait impossible»

Le suspense a pris fin concernant l’avenir de Pierre Sage, qui a décidé de quitter le RC Lens. Crystal Palace est désormais en pole pour accueillir le technicien tricolore. Pour le journaliste Daniel Riolo, cette décision n'est pas aussi surprenante qu'elle pourrait le sembler.
Après avoir laissé entendre qu’il pourrait voguer vers d’autres horizons, Pierre Sage a pris sa décision. L’entraîneur du RC Lens, fraîchement vainqueur de la Coupe de France, a informé ses dirigeants qu’il souhaitait s’en aller, une année seulement après son arrivée chez les Sang et Or. Une décision inimaginable il y a encore quelques semaines mais qui n’étonne pas Daniel Riolo, dressant un constat sur le monde du football.
« C’est devenu inéluctable parce que les mots avaient un sens, et un sens assez fort »
« C'est une rupture qu'on pensait impossible et qu'on a commencé à croire possible à deux journées de la fin du championnat. Effectivement, c'est devenu inéluctable parce que les mots avaient un sens, et un sens assez fort », a commencé le journaliste de RMC dans l’After Foot, en référence aux récentes sorties de Pierre Sage. « L'idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent », confiait le futur ex-entraîneur du RC Lens quelques jours avant de trancher.
« Il n'y a plus d'affect dans le foot »
« Faut arrêter de croire à ça dans le foot parce que ça n'existe pas, poursuit Riolo. Tous les propos qu'on entend, les "ouais je vais rester longtemps", dans le foot ça n'existe pas. Il n'y a plus d'affect dans le foot. Mais c'est malheureux, ça m'embête de dire ça. On peut aimer le club en tant qu'entité, mais les hommes, ne vous y attachez pas. Et dans le foot, la règle, c'est de ne pas laisser passer le train quand il est là. La phrase banale qui dit que "tout va très vite dans le foot" est malheureusement vraie ».