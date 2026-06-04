Pierre Sage quitte le RC Lens, Daniel Riolo réagit : «Une rupture qu’on pensait impossible»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le suspense a pris fin concernant l’avenir de Pierre Sage, qui a décidé de quitter le RC Lens. Crystal Palace est désormais en pole pour accueillir le technicien tricolore. Pour le journaliste Daniel Riolo, cette décision n'est pas aussi surprenante qu'elle pourrait le sembler.

Après avoir laissé entendre qu’il pourrait voguer vers d’autres horizons, Pierre Sage a pris sa décision. L’entraîneur du RC Lens, fraîchement vainqueur de la Coupe de France, a informé ses dirigeants qu’il souhaitait s’en aller, une année seulement après son arrivée chez les Sang et Or. Une décision inimaginable il y a encore quelques semaines mais qui n’étonne pas Daniel Riolo, dressant un constat sur le monde du football.

« C’est devenu inéluctable parce que les mots avaient un sens, et un sens assez fort » « C'est une rupture qu'on pensait impossible et qu'on a commencé à croire possible à deux journées de la fin du championnat. Effectivement, c'est devenu inéluctable parce que les mots avaient un sens, et un sens assez fort », a commencé le journaliste de RMC dans l’After Foot, en référence aux récentes sorties de Pierre Sage. « L'idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent », confiait le futur ex-entraîneur du RC Lens quelques jours avant de trancher.