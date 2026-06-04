Nouvel entraîneur à l’OM : Le plan B derrière Bruno Genesio révélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, rien n’est encore officiel, mais dans les semaines à venir, l’OM devrait changer d’entraîneur. Habib Beye ne devrait pas rester sur le banc olympien et selon les différentes informations, c’est Bruno Genesio qui viendrait le remplacer. Celui-ci était la priorité de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qui avaient toutefois pensé à un plan B pour le poste d’entraîneur de l’OM.

Stéphane Richard, Grégory Lorenzi… Le nouveau visage de l’OM commence à se dessiner. Et voilà que l’avenir du club phocéen devrait s’écrire avec un entraîneur autre qu’Habib Beye. Venu remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison et malgré un contrat jusqu’en 2027, l’ancien joueur marseillais devrait être remplacé dans les semaines à venir. L’identité de son successeur n’a pas été officialisée, mais l’heureux élu aurait été trouvé par la direction de l’OM. Celle-ci aurait ainsi décidé de faire confiance à Bruno Genesio pour venir prendre la place de Beye.

L’OM a sondé Conceiçao De nombreux médias se sont ainsi accordés pour dire que Bruno Genesio sera le prochain entraîneur de l’OM. Ce jeudi, ça a été confirmé par plusieurs sources proches du club phocéen à La Provence. Parti dernièrement du LOSC, le technicien de 59 ans serait donc attendu à Marseille, où il était la priorité du président et du directeur sportif, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Mais voilà qu’en parallèle, ils auraient également pensé à d’autres entraîneurs que Genesio, ce qui les aurait amené à sonder notamment Sergio Conceiçao.