PSG - João Neves transféré au Real Madrid ? Un journaliste annonce le verdict !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux Ligues des champions en deux saisons seulement avec le PSG. Voici le bilan exceptionnel de João Neves depuis sa signature au Paris Saint-Germain en 2024. L’international portugais de 21 ans dispose bien évidemment d’une belle cote sur le marché et notamment de l’autre côté des Pyrénées au Real Madrid. Néanmoins, le transfert rêvé d’un journaliste espagnol tomberait déjà à l’eau.

Certes, l’UEFA a fait le choix de nommer Vitinha comme étant l’homme du match de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal samedi dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Cependant, pour beaucoup d’observateurs, le réel MVP de cette opposition tactique et étriquée était nul autre que João Neves. Le milieu de terrain de 21 ans a eu un impact immédiat dans l’entrejeu du PSG depuis son transfert convenu avec le Benfica Lisbonne en août 2024 pour 70M€ bonus inclus.

«J'aimerais beaucoup voir João Neves évoluer au milieu de terrain du Real Madrid» Sa régularité et ses prestations sous la tunique rouge et bleu du PSG ne laisseraient pas du tout le Real Madrid insensible. Cela fait quelques mois à présent que les hauts décideurs de la Casa Blanca suivent avec intérêt l’évolution de la situation de Vitinha au Paris Saint-Germain (26 ans, contrat jusqu’en 2029). Et il semble que le cas João Neves, également lié au PSG jusqu’en 2029, fait des envieux en Espagne. C’est notamment le cas du journaliste Ramon Alvarez de Mon. « J'aimerais beaucoup voir João Neves évoluer au milieu de terrain du Real Madrid ».