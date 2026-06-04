PSG - João Neves transféré au Real Madrid ? Un journaliste annonce le verdict !

Deux Ligues des champions en deux saisons seulement avec le PSG. Voici le bilan exceptionnel de João Neves depuis sa signature au Paris Saint-Germain en 2024. L’international portugais de 21 ans dispose bien évidemment d’une belle cote sur le marché et notamment de l’autre côté des Pyrénées au Real Madrid. Néanmoins, le transfert rêvé d’un journaliste espagnol tomberait déjà à l’eau.
Certes, l’UEFA a fait le choix de nommer Vitinha comme étant l’homme du match de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal samedi dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Cependant, pour beaucoup d’observateurs, le réel MVP de cette opposition tactique et étriquée était nul autre que João Neves. Le milieu de terrain de 21 ans a eu un impact immédiat dans l’entrejeu du PSG depuis son transfert convenu avec le Benfica Lisbonne en août 2024 pour 70M€ bonus inclus.
«J'aimerais beaucoup voir João Neves évoluer au milieu de terrain du Real Madrid»
Sa régularité et ses prestations sous la tunique rouge et bleu du PSG ne laisseraient pas du tout le Real Madrid insensible. Cela fait quelques mois à présent que les hauts décideurs de la Casa Blanca suivent avec intérêt l’évolution de la situation de Vitinha au Paris Saint-Germain (26 ans, contrat jusqu’en 2029). Et il semble que le cas João Neves, également lié au PSG jusqu’en 2029, fait des envieux en Espagne. C’est notamment le cas du journaliste Ramon Alvarez de Mon. « J'aimerais beaucoup voir João Neves évoluer au milieu de terrain du Real Madrid ».
«S'il y a bien quelqu'un qui ne quittera pas le PSG, c'est lui...»
Sur son compte X, Ramon Alvarez de Mon a partagé son affection éprouvée pour le joueur qu’est João Neves. Néanmoins, dans la section commentaires du post du journaliste, son confrère Abdellah Boulma est monté au créneau. Selon sa lecture de la situation faite par les informations dont il dispose, il y aurait peu de chances à l’instant T que João Neves accepte de signer en faveur du Real Madrid pour la simple et bonne raison qu’il ne devrait pas bouger. « S'il y a bien quelqu'un qui ne quittera pas le PSG, c'est lui... ».