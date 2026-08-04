Cristiano Ronaldo va se marier avec Georgina Rodriguez : Bague à 4M€, hôtel de luxe... Des détails de la cérémonie ont déjà fuité !

Pierrick Levallet

En couple avec Georgina Rodriguez depuis 2016, Cristiano Ronaldo va enfin lui passer la bague au doigt. Le quintuple Ballon d’Or a demandé sa compagne en mariage il y a un an. Et si aucune date n’a encore été révélée pour la cérémonie, certains détails de la fête commenceraient déjà à fuiter. Et le Portugais aurait vu les choses en grand.

10 ans après leur rencontre, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se marier ! Le quintuple Ballon d’Or a demandé sa compagne depuis 2016 en mariage l’an passé. « Je savais que je le ferais un jour, mais je n'avais pas prévu de le faire à ce moment-là. Il était environ 1h du matin. Mes filles dormaient encore. Un de mes amis m’a donné la bague à offrir à Gio (Georgina) et au moment où je la lui tendais, mes deux enfants sont entrés et ont dit: 'Papa, tu vas donner la bague à maman et tu vas lui demander de se marier?' Elle m'a demandé si j'étais sincère et j'ai répondu: 'Je te veux et je veux t'épouser’ » a expliqué la star portugaise au journaliste Piers Morgan.

Un hôtel de luxe réservé pour le mariage de Cristiano Ronaldo Aucune date n’a toutefois été officialisée pour la cérémonie. Mais tout porterait à croire qu’elle aura lieu cet été selon plusieurs sources comme le rapporte RMC Sport. Le lieu de la fête serait déjà connu, puisqu’elle devrait se tenir à Madère. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez devraient se dire oui dans la cathédrale de Funchal avant de poursuivre les festivités dans un hôtel cinq étoiles doté de quatre restaurants : le Savoy Palace. « Les clients de l’hôtel ont été informés que deux étages seront inaccessibles vendredi et samedi ainsi que plusieurs bars » aurait même indiqué une source au Sun. Selon cette dernière, le mariage devrait se tenir le 8 août.

Cristiano Ronaldo lâche des grosses sommes pour Georgina Rodriguez Si Georgina Rodriguez a demandé une cérémonie plutôt intime, Cristiano Ronaldo ne s’est pas privé de dépenser des sommes astronomiques pour ce jour spécial. La bague de sa dulcinée culmine notamment à 5 millions de dollars (soit un peu plus de 4M€). « C’est le moins qu’il pouvait offrir après dix ans d’attente » avait alors confié Georgina Rodriguez dans un entretien accordé à Elle Espagne.