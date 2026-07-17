Coupe du monde 2026 - «Il n'a pas le niveau» : Cristiano Ronaldo se fait détruire par une légende !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Cristiano Ronaldo disputait probablement sa dernière Coupe du monde, et son parcours avec le Portugal a pris fin dès les huitièmes de finale avec une défaite contre l'Espagne (0-1). Vivement critiqué durant le tournoi, le quintuple Ballon d'Or n'avait tout simplement pas le niveau selon Ronaldo.

Les débats autour de Cristiano Ronaldo ont nourri la Coupe du monde au point que son utilisation soit pointée du doigt. Et pour cause, le quintuple Ballon d'Or semblait intouchable aux yeux de Roberto Martinez malgré des prestations pas toujours convaincantes. Hormis un doublé contre l'Ouzbékistan et un penalty en seizième de finale contre la Croatie, CR7 n'aura pas pesé sur ce Mondial qui sera surement son dernier après l'élimination du Portugal en huitième contre l'Espagne. Et l'ancien buteur du Real Madrid et de l'Inter Milan Ronaldo s'est montré d'ailleurs très cash concernant le niveau de son homonyme. Pour le Brésilien, CR7 n'a tout simplement plus le niveau.

Ronaldo fracasse CR7 « En général, le corps te signale que tu n’en peux plus. Je pense qu’ils sont parvenus à ce moment de consensus entre eux et leur corps, tant Cristiano que Neymar. La bataille contre le corps est vraiment très difficile à remporter », lâche dans une premier temps la légende brésilienne dans l’émission Resenha do 9, avant de se montrer encore plus catégorique.