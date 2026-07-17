Coupe du monde 2026 : Juste après l'élimination face à l'Argentine, un joueur anglais se lâche sur Thomas Tuchel

Axel Cornic

L'élimination de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine (2-1), ne passe pas du tout. De l'autre côté de la Manche, un flot de critique s'abat en effet sur Thomas Tuchel, coupable d'avoir fait des choix trop défensifs, qui ont précipité la défaite des siens. Et ces critiques viennent également de certains de ses joueurs...

Depuis mercredi soir, les observateurs et les médias anglais n'ont qu'une seule cible. Un flot de critiques se déverse sur Thomas Tuchel, sélectionneur allemand des Three Lions. Ses choix extrêmement défensifs, avec à un moment six défenseurs de métier sur le terrain, ne sont en effet pas du tout compris et certains estiment même qu'il est le principal fautif de cette défaite contre l'Argentine.

« Je suis vraiment dégoûté » Il n'y a pas seulement les consultants anglais qui le critiquent, puisque Tuchel a également été égratigné par ses joueurs, comme Marc Guéhi. « Une fois que nous avons mené 1-0, on a eu l'impression de simplement vouloir préserver notre avantage » a déclaré le défenseur de l'Angleterre. « À ce niveau, ce n'est tout simplement pas suffisant, donc je suis vraiment dégoûté. Nous aurions dû continuer. Nous aurions dû continuer à pousser. On a eu l'impression qu'après avoir marqué, notre état d'esprit est devenu : reculer et défendre ».