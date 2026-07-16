Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Les supporters français lancent une action pour rejouer le match !

Annoncé comme la grande favorite pour la victoire finale en cette Coupe du monde 2026, l'équipe de France a finalement été éliminée en demi-finale, par l'Espagne (2-0). La désillusion des supporters tricolores est évidemment immense et certains ont décidé de lancer une action, dans l'espoir de pouvoir changer le passé.
Le « seum » a changé de camp. En 2018, on chambrait les Belges pour leurs réactions après la défaite face aux Bleus à la Coupe du monde, mais on peut désormais voir la même réaction chez les Français. Il faut dire que l'Espagne a fait voler en éclats les rêves d'une troisième étoile, avec Kylian Mbappé et ses coéquipiers qui semblaient pourtant imbattables.
La France n'a pas aimé l'arbitrage d'Ivan Barton
Le bal du seum tricolore s'est ouvert dès la fin du match, avec Didier Deschamps qui a laissé entendre que la défaite de l'équipe de France était en partie due à l'arbitrage d'Ivan Barton. « Je vais poser une question : est-ce que l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale ? Je ne vais pas y répondre. Il y a eu pas mal de situations… » a déclaré le sélectionneur sur M6, avant de continuer sur beIN Sports. « Si je dis quelque chose, je vais passer pour une pleureuse car on a perdu. Mais je vous pose la question de savoir si l'arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale ».
« Lors du tir au but accordé à l’Espagne, Lamine Yamal touche le ballon de la main »
Depuis, plusieurs voix se sont élevées pour calmer les choses, même à l'intérieur de l'équipe de France. La FIFA a également pris la parole par biais de Pierluigi Collina, le directeur de l'arbitrage, mais ça n'a pas suffi à calmer la rancœur des fans français. Ainsi, certains d'entre eux ont décidé de lancer une pétition sur les réseaux pour demander que la demi-finale contre l'Espagne soit rejouée, à cause justement de supposées erreurs arbitrales. « Lors du tir au but accordé à l’Espagne, Lamine Yamal touche le ballon de la main » peut-on lire sur la page de cette pétition qui a recueilli pour le moment 48.876 signatures. « La France n’aurait pas dû prendre ce premier but, qui change toute la physionomie du match. Le sport doit se jouer dans les règles, et ce soir (mardi) elles n’ont pas été respectées ». Le geste est beau, mais pas certains que ça puisse changer les choses.