Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Après le fiasco, Lucas Digne sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vivement critiqué après sa prestation contre l'Espagne, Lucas Digne est notamment responsable du penalty qu'il a provoqué en commettant une faute sur Lamine Yamal. Mais le latéral gauche de l'équipe de France a tenu à sortir du silence après l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde.

Mardi soir, l'équipe de France a connu un sacré coup d'arrêt en demi-finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont chuté contre l'Espagne (0-2) au terme d'une rencontre totalement maitrisée par la Roja. Plusieurs joueurs ont déçu et ont semblé loin de leur niveau à l'image de Lucas Digne. Le latéral gauche, qui va s'engager avec le PSG, avait débuté la compétition sur le banc, avant de prendre la place d'un Théo Hernandez en difficulté. Solide jusque-là, Lucas Digne s'est toutefois heurté à Lamine Yamal, provoquant même un penalty qui a été le tournant du match. Une erreur qui l'a sorti de son match, au point d'être remplacé assez tôt. Conscient d'avoir déçu, l'actuel joueur d'Aston Villa est sorti du silence, faisant son mea culpa.

Lucas Digne affiche ses regrets « Voilà, c'est la fin d'un rêve. Celui d'un petit garçon, et sûrement celui de milliers de personnes derrière nous. On imagine toujours beaucoup de choses, souvent les plus belles. Mais la fin d'un rêve peut parfois être difficile, et le réveil encore plus brutal. Le plus dur aujourd'hui, c'est de trouver les mots pour exprimer cette immense déception. Je suis d'abord déçu de moi-même. Déçu aussi pour cette équipe, pour tous les efforts que nous avons fournis et pour ce groupe de joueurs incroyables », écrit-il dans une story publiée sur son compte Instagram avant de poursuivre.