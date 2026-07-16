Coupe du monde 2026 - France/Espagne : Après le fiasco, Lucas Digne sort du silence !

Vivement critiqué après sa prestation contre l'Espagne, Lucas Digne est notamment responsable du penalty qu'il a provoqué en commettant une faute sur Lamine Yamal. Mais le latéral gauche de l'équipe de France a tenu à sortir du silence après l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde.
Mardi soir, l'équipe de France a connu un sacré coup d'arrêt en demi-finale de la Coupe du monde. Les Bleus ont chuté contre l'Espagne (0-2) au terme d'une rencontre totalement maitrisée par la Roja. Plusieurs joueurs ont déçu et ont semblé loin de leur niveau à l'image de Lucas Digne. Le latéral gauche, qui va s'engager avec le PSG, avait débuté la compétition sur le banc, avant de prendre la place d'un Théo Hernandez en difficulté. Solide jusque-là, Lucas Digne s'est toutefois heurté à Lamine Yamal, provoquant même un penalty qui a été le tournant du match. Une erreur qui l'a sorti de son match, au point d'être remplacé assez tôt. Conscient d'avoir déçu, l'actuel joueur d'Aston Villa est sorti du silence, faisant son mea culpa.
Lucas Digne affiche ses regrets
« Voilà, c'est la fin d'un rêve. Celui d'un petit garçon, et sûrement celui de milliers de personnes derrière nous. On imagine toujours beaucoup de choses, souvent les plus belles. Mais la fin d'un rêve peut parfois être difficile, et le réveil encore plus brutal. Le plus dur aujourd'hui, c'est de trouver les mots pour exprimer cette immense déception. Je suis d'abord déçu de moi-même. Déçu aussi pour cette équipe, pour tous les efforts que nous avons fournis et pour ce groupe de joueurs incroyables », écrit-il dans une story publiée sur son compte Instagram avant de poursuivre.
«Je suis d'abord déçu de moi-même»
« Je pense aussi à tous ceux qui ont fait le déplacement, comme à ceux qui nous ont soutenus depuis la France et partout dans le monde. Votre soutien nous a portés tout au long de cette aventure. Malgré cette immense déception, je reste fier d'avoir représenté notre pays, avec toute sa richesse, sa diversité et toutes les personnes qui le composent. Merci pour tout, pour votre soutien et pour toutes ces émotions. Vous avez été incroyables tout au long de la compétition. Ce n'est pas fini, on a un podium à aller chercher », ajoute Lucas Digne.