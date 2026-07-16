Coupe du monde 2026 - Angleterre : Jude Bellingham a mis une claque à un joueur de l’Argentine, la scène lunaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Contrairement à l’équipe de France qui a été surclassée quelques heures plus tôt face à l’Espagne (2-0), l’Angleterre y a cru jusqu’au bout à sa qualification pour la finale de cette Coupe du monde 2026. Néanmoins, dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire, les Argentins ont égalisé puis ont pris le meilleur dans le temps additionnel. Une défaite difficile à avaler pour les Three Lions et Jude Bellingham qui a craqué.

Cette fois-ci, contrairement aux matchs contre la Norvège et le Mexique (2-1 et 3-2), Jude Bellingham n’a pas pu être le héros de l’Angleterre. Face à l’Argentine, le milieu offensif des Three Lions n’a pas fait la différence, ce rôle décisif a été occupé par Anthony Gordon qui trompait Emiliano Martinez sur un centre parfaitement exécuté par Morgan Rogers. Mais ce fut avant que la sélection anglaise recule avec des changements défensifs opérés par Thomas Tuchel avec deux buts inscrits en fin de match par l’Albiceleste.

Bellingham s’en prend à Valentin Barco Défaite 2 buts à 1 mercredi soir au Mercedes-Benz Stadium pour les Anglais qui étaient tout proches de disputer leur première finale de Coupe du monde depuis 1966. La bande de Lionel Messi en a décidé autrement, le capitaine ayant livré les passes décisives à Enzo Fernandez et Lautaro Martinez. Au coup de sifflet final, Jude Bellingham était abattu et a serré la main à un joueur de l’Albiceleste, tête baissée et mains sur les hanches. Néanmoins, une scène improbable s’est déroulée par la suite avec Valentin Barco.