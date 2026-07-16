Coupe du monde 2026 - Angleterre : Jude Bellingham a mis une claque à un joueur de l’Argentine, la scène lunaire

Contrairement à l’équipe de France qui a été surclassée quelques heures plus tôt face à l’Espagne (2-0), l’Angleterre y a cru jusqu’au bout à sa qualification pour la finale de cette Coupe du monde 2026. Néanmoins, dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire, les Argentins ont égalisé puis ont pris le meilleur dans le temps additionnel. Une défaite difficile à avaler pour les Three Lions et Jude Bellingham qui a craqué.
Cette fois-ci, contrairement aux matchs contre la Norvège et le Mexique (2-1 et 3-2), Jude Bellingham n’a pas pu être le héros de l’Angleterre. Face à l’Argentine, le milieu offensif des Three Lions n’a pas fait la différence, ce rôle décisif a été occupé par Anthony Gordon qui trompait Emiliano Martinez sur un centre parfaitement exécuté par Morgan Rogers. Mais ce fut avant que la sélection anglaise recule avec des changements défensifs opérés par Thomas Tuchel avec deux buts inscrits en fin de match par l’Albiceleste.
Bellingham s’en prend à Valentin Barco
Défaite 2 buts à 1 mercredi soir au Mercedes-Benz Stadium pour les Anglais qui étaient tout proches de disputer leur première finale de Coupe du monde depuis 1966. La bande de Lionel Messi en a décidé autrement, le capitaine ayant livré les passes décisives à Enzo Fernandez et Lautaro Martinez. Au coup de sifflet final, Jude Bellingham était abattu et a serré la main à un joueur de l’Albiceleste, tête baissée et mains sur les hanches. Néanmoins, une scène improbable s’est déroulée par la suite avec Valentin Barco.
Les esprits se sont échauffés entre anglais et argentins
Le joueur de Strasbourg est passé devant Jude Bellingham en enlaçant ses coéquipiers autour de lui. Ce qui a semblé irriter l’international anglais. Résultat : une claque derrière la tête et des poussettes des deux côtés avec la participation de Morgan Rogers par la suite. Des images qui circulent beaucoup sur la toile depuis la fin de cette demi-finale de Coupe du monde aux multiples rebondissements. C’était chaud en Géorgie.