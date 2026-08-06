Johan Micoud en conflit avec un autre chroniqueur de L’EQUIPE du Soir : «Pendant un moment, je ne les ai pas remis ensemble dans l'émission»

Pierrick Levallet

Entre Johan Micoud et L’EQUIPE du Soir, c’est terminé. L’émission de La Chaîne L’EQUIPE entame de profonds changements pour la rentrée et s’est ainsi séparé de son consultant. L’ancien international français avait d’ailleurs du mal à s’entendre avec un autre chroniqueur comme Olivier Ménard a pu le révéler il y a quelques temps.

À la rentrée, nous ne reverrons plus Johan Micoud sur le plateau de L’EQUIPE du Soir. L’émission de La Chaîne L’EQUIPE a lancé de grands changements afin de redynamiser ses audiences. Plusieurs de ses chroniqueurs ont donc été poussés vers la sortie, dont l’ancien international français. « Quelques mots pour remercier, pour services rendus, pour leur intelligence, le bonheur de partager un moment de sport avec eux, c'est Johan Micoud et Eric Blanc que je salue bien bas. Je les embrasse du fond du cœur » avait d’ailleurs expliqué Olivier Ménard au micro du talk-show avant la pause estivale.

«Il y a parfois des engueulades» Mais avant de quitter l’émission, Johan Micoud avait du mal à s’entendre avec un autre chroniqueur de L’EQUIPE du Soir. Olivier Ménard a en effet révélé il y a quelques mois qu’il avait dû gérer un moment de tension entre l’ex-joueur du Werder Bremen et des Girondins de Bordeaux et le journaliste Sébastien Tarrago. « À l’origine, L’Équipe du Soir, c’était pour un peu expliquer : « Pourquoi il a gagné, pourquoi il a perdu. » Ça demandait une explication, des opinions, et ça, ça n’a pas changé. Je pense que le sport, en lui-même, on a besoin d’en parler. Quand tu aimes le sport, tu en discutes avec tes amis, il y a parfois des engueulades... C’est un sillon qui est très naturel, quelque chose qu’on exploite, mais qui est partout pour les passionnés de sport. Ça vient d’une réalité, de la manière et de la nature dont on perçoit et dont on vit le sport, ça traduit ça en fait » a d’abord confié le présentateur emblématique de l’émission dans un entretien accordé à Télé 7 Jours.

Olivier Ménard a dû séparer Johan Micoud et Sébastien Tarrago un moment Olivier Ménard s’est ensuite penché sur la relation dite glaciale entre ses deux chroniqueurs. « Les tensions entre Johan Micoud et Sébastien Tarrago ? Pendant un moment, je ne les ai pas remis ensemble, parce qu’on travaille, on prépare l’émission et tout ça. Si c’est pour avoir des gens qui font un peu la tête... Déjà que ce ne sont pas les gars les plus souriants en plus ! » a-t-il avoué. S’il avait sans doute préféré pouvoir les conserver à ses côtés au sein de L’EQUIPE du Soir, Olivier Ménard devrait en tout cas avoir ce souci en moins à gérer entre Johan Micoud et Sébastien Tarrago à la rentrée. Ils ne seront d’ailleurs pas les seuls à ne plus apparaître sur le plateau puisque Raymond Domenech, Régis Brouard, Jérôme Alonzo, Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche ou encore Dominique Séverac ont également été poussés vers la sortie.