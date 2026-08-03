Viré par La Chaîne L'EQUIPE, Johan Micoud sait déjà comment rebondir après L'EQUIPE du Soir : Voilà ce qu'il va faire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme plusieurs chroniqueurs, Johan Micoud ne sera pas conservé l'année prochaine dans L'EQUIPE du Soir. L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux fait effectivement partie de la valse des départs annoncée par La Chaîne L'EQUIPE, mais il restera pas longtemps sans rien faire puisque l'une de ses activités est déjà connue.

La rentrée sur La Chaîne L'EQUIPE est très attendue. Et pour cause, plusieurs changements majeurs ont été annoncés, notamment dans L'EQUIPE du Soir. Au lendemain de la finale de la Coupe du monde, qui a vu l'Espagne triompher de l'Argentine (1-0), le talk show vivait sa dernière de la saison et Olivier Ménard en a profité pour annoncer le départ de trois chroniqueurs récurrents. « C'est les vacances pour nous, les amis ! Simplement, quelques mots pour remercier pour services rendus, pour leur intelligence, pour le bonheur de partager un moment de sport avec eux, Johan Micoud et Éric Blanc que je salue bien bas, ainsi que Régis Testelin », a t-il confié avant de conclure en affirmant que « l'émission va beaucoup changer ».

L'EQUIPE du Soir change tout Et Olivier Ménard ne mentait pas puisque ce sont bien plus de trois chroniqueurs qui vont partir. En plus de Johan Micoud, Eric Blanc et Régis Testelin, la liste des départs s'est allongée : Raymond Domenech, Régis Brouard ou Jérôme Alonzo, mais également les journalistes Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago. Une décision parfaitement assumée par Vincent Broussard, directeur de La Chaîne L'EQUIPE, qui assurait auprès de TV Magazine qu'il s'agit d'un choix « purement éditorial », annonçant également « de nouveaux rendez-vous et plus de rythme, tout en gardant ce qui fait son sel : un talk avec du tempérament, où on dit les choses ».

Micoud va pouvoir se concentrer sur son domaine viticole Par conséquent, plusieurs chroniqueurs seront amenés à trouver de nouvelles occupations, à commencer par Johan Micoud. Très populaire grâce à ses analyses, l'ancien international français s'est notamment fait une réputation avec ses avis à contre-courant concernant Kylian Mbappé. Et pourtant, pour le moment, aucune information ne circule concernant la possibilité d'un retour dans un autre média. Il faut dire que Johan Micoud a d'autres occupations en dehors de la télévision à commencer par le vin. En effet, avec l'ancien latéral droit des Girondins de Bordeaux, Mathieu Chalmé, il a investi à Pomerol en créant une cuvée confidentielle. Ils ont créé un nouveau château, baptisé La Connivence, en 2008, avec deux autres investisseurs pour les épauler dont Alexandre de Malet Roquefort, issu de la famille possède notamment château La Gaffelière, premier grand cru classé à Saint-Emilion.