France Pierron écartée par La Chaîne L’Équipe pour ses propos sur la paternité : Jérémy Doku sort du silence après la polémique, «je ne veux pas que les gens soient trop durs avec elle»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Suspendue par La Chaîne L’Équipe après ses propos sur Jérémy Doku, qui avait décidé de quitter provisoirement le rassemblement belge pour assister à la naissance de son premier enfant, France Pierron s’était retrouvée au cœur d’une grosse polémique. Dans une vidéo publiée sur YouTube, l’ailier de Manchester City a réagi à ses déclarations pour la première fois.

La dernière Coupe du monde en Amérique du Nord a eu son lot de polémiques. En France, la journaliste France Pierron s’est notamment retrouvée sous le feu des critiques après avoir critiqué choix de Jérémy Doku de quitter le rassemblement belge afin de rejoindre sa femme qui allait accoucher. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait lancé la journaliste, suspendue d’antenne et remplacée par Pierre Bouby jusqu’à la fin de la saison. Cette sortie avait alors rapidement fait le tour du monde, suscitant même la réaction de plusieurs joueurs, dont l’Anglais Oliver Watkins. « Quelqu’un a qualifié ça de dégueulasse. Pour commencer, ce n’est pas une façon de qualifier une naissance. Je ne pense pas que ce soit l’affaire de qui que ce soit de savoir ce qu’il fait après l’entraînement, avait-il lancé pendant la compétition. J’ai vu ce que ma femme a traversé lors de l’accouchement, et tout s’est bien passé pour nous. Je connais des amis et des proches pour qui ce n’a pas été le cas. Comme il dit, ça ne vous arrive qu’une fois. Votre premier enfant, l’accueillir au monde, c’est une bénédiction. »

« J’étais juste heureux d’être là et d’assister à l’accouchement » Dans une vidéo diffusée sur YouTube ce dimanche, Jérémy Doku a pris la parole sur le sujet pour la première fois, expliquant son retour à Londres le jour du match face à l’Iran pour assister à l’accouchement de sa femme le 22 juin dernier. « Le manager de l’équipe me dit : ta femme a perdu les eaux. Cela devait arriver le 11 juillet. On ne sait jamais quand un bébé arrive mais le scénario était parfait. On m’a demandé ce que je voulais faire, j’ai dit que je ne pouvais de toute façon pas jouer et que je voulais assister à la naissance de mon fils. Ils n’ont pas hésité une seconde, et je veux les remercier pour ça, a confié le Belge, rapporté par Le Parisien. J’ai assisté à tout. J’étais toujours malade, je souffrais encore et le vol n’a pas aidé. Mais j’étais juste heureux d’être là et d’assister à ça, de prendre mon fils Praise dans les bras. J’ai dormi une nuit là puis je suis reparti, ce qui était difficile. » Et pour cause, Jérémy Doku a souffert d’une infection respiratoire avant le début de la compétition. « J’ai été malade, j’ai commencé à tousser toutes les secondes, c’était incroyable. Je ne pouvais pas dire un mot sans tousser. Et soudainement, j’ai senti une douleur dans ma poitrine que je n’avais jamais sentie auparavant. Je ne pouvais pas bouger ni inspirer. Le docteur m’a donné des médicaments, ça a légèrement calmé la douleur mais c’était quand même difficile », a raconté le joueur de 24 ans, présent malgré tout dans le groupe dirigé par Rudi Garcia : « La semaine avant le match contre l’Égypte, je n’ai pas pu m’entraîner correctement. J’étais rapidement fatigué, je toussais toujours, j’ai même toussé du sang. Et après ce match, j’ai senti une douleur insupportable, j’avais envie de pleurer. Il était 1 heure du matin et j’ai été aux urgences. J’ai fait tous les tests et on a vu qu’il y avait du liquide dans mes poumons. » Jérémy Doku a tout de même disputé cinq des six matches des Diables Rouges au Mondial, dont l’intégralité du quart de finale face à l’Espagne.