La FFF était «déjà passée à Zinédine Zidane» pendant la Coupe du monde 2026 : Un journaliste révèle un malaise avec Didier Deschamps en équipe de France !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi, Zinédine Zidane a été officiellement intronisé en tant que nouveau sélectionneur de Didier Deschamps. Coauteur de l’ouvrage « Des étoiles dans les yeux » retraçant le parcours des Bleus à la Coupe du Monde 2026, le journaliste François Vignolle a révélé un certain malaise avec Deschamps, qui ne s’est clairement pas senti soutenu par la FFF durant la compétition. Explications.

Durant quatorze ans, Didier Deschamps aura tout donné à la tête de l’équipe de France. Le légendaire sélectionneur des Bleus a tiré sa révérence à l’issue de cette Coupe du Monde 2026, et a été officiellement remplacé ce mardi par son ancien coéquipier Zinédine Zidane. Si son équipe était sans doute l’un des grands favoris de ce mondial aux États-Unis, les partenaires de Kylian Mbappé ont durement échoué en demi-finale, largement dominés par l’Espagne. Aux côtés de Loïc Tanzi et de Philippe Sanfourche, François Vignolle a écrit un ouvrage intitulé « Des étoiles dans les yeux » retraçant le parcours de l’équipe de France sur cette Coupe du Monde 2026.

« Il sait qu’il va éteindre toutes les polémiques sur qui va le remplacer » Au cours d’un entretien accordé à Paris-Match afin de présenter le livre, ce dernier a été interrogé sur la fin de parcours de Didier Deschamps à la tête de la sélection. François Vignolle n’a pas manqué de confirmer un certain malaise entre le sélectionneur français et la FFF sur cette compétition, alors que l’instance était déjà tournée vers la nomination de Zinédine Zidane. « Quand Didier Deschamps annonce qu’il va quitter les Bleus après la Coupe du Monde 2026, il prend tout monde de surprise. Nous sommes le 6 janvier 2025, il accompagne Brigitte Macron sur le plateau de TF1 pour la campagne des pièces jaunes. Philippe Diallo nous le dit de manière un peu détournée. Il a été surpris par cette déclaration. Mais Didier Deschamps se soulage, soulage aussi sa fédération en disant : « Ça y est, je m’en vais ». Et en fait, il sait qu’il va éteindre toutes les polémiques sur qui va le remplacer et qui pourrait parasiter la fin de son mandat et surtout la préparation de son équipe », a d’abord révélé le journaliste, avant de poursuivre.

« Il ne se sentira pas soutenu, il a l’impression que la Fédération française est déjà passée à Zinédine Zidane » « Donc là-dessus, je pense qu’il part un peu plus léger et surtout il enlève une écharde du pied de Diallo sur sa communication. C’est quand même beaucoup plus facile pour ce dernier de discuter ensuite avec Zinédine Zidane, qui est le sélectionneur qui est désiré par l’opinion publique. Par contre, aux États-Unis, il ne se sentira pas soutenu, il a l’impression que la fédération française est déjà passée à Zinédine Zidane. Il y avait comme un mur de Boston, entre le Four Seasons Hotel et les équipes de Diallo. Didier Deschamps est quelqu’un de très sensible, paradoxalement. Sa déclaration sur M6 : c’était devenu irrespirable, s’appliquait aussi à la FFF », a ainsi indiqué François Vignolle. Pour rappel, après le dernier match face à l’Angleterre (4-6), Deschamps avait évoqué les raisons de son départ, dénonçant un climat « irrespirable » autour de lui.