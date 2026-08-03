Le dégraissage continue à Marseille : L'OM est proche d'un accord pour le transfert de Nayef Aguerd

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir déjà vendu Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM serait en passe de trouver un point de chute à Nayef Aguerd. Les dirigeants marseillais seraient très proches d’un accord avec Al-Sadd pour le transfert de l’international marocain, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat automatique, pour un total de 15M€.

À l’occasion d’un point presse organisé à la Commanderie la semaine dernière, Bruno Genesio se réjouissait de pouvoir récupérer Leonardo Balerdi (27 ans) et Nayef Aguerd (30 ans). Deux joueurs qui devaient participer à la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine et le Maroc, mais qui ont finalement dû y renoncer au dernier moment. Le premier s’était blessé au mollet lors d’un entraînement avec sa sélection, tandis que le second s’était fait opérer d’une pubalgie début mars et n’a finalement pas été prêt à temps.

« Aguerd est sur le bon chemin au niveau de sa réathlétisation » « Leonardo Balerdi est revenu. Il s’entraîne normalement. Il participera jeudi au match contre Nîmes. Il ne jouera probablement pas tout le match, mais une partie du match. Concernant Nayef Aguerd, il y a des bonnes nouvelles. Il est sur le bon chemin au niveau de sa réathlétisation. J’ai bon espoir qu’il puisse reprendre l’entraînement avec le groupe dès le stage aux Pays-Bas. Donc ce sont plutôt de bonnes nouvelles au niveau de notre charnière centrale », déclarait Bruno Genesio. Toutefois, ce dernier risque de ne pas profiter d’eux très longtemps, puisqu’ils font partie des plus gros salaires de l’effectif et que la volonté de l’OM est de s’en séparer.

L’OM proche d’un accord avec Al-Sadd En ce qui concerne Leonardo Balerdi, le mercato semble assez calme, après qu’il a repoussé des avances du Bayer Leverkusen au printemps dernier. Pour Nayef Aguerd, tout pourrait en revanche s’accélérer prochainement. Si un intérêt du Stade Rennais était évoqué ces derniers jours, l’OM serait sur le point de trouver un accord avec Al-Sadd pour le transfert de l’international marocain (64 sélections), d'après les informations de Foot Mercato. Il s’agirait d’un prêt payant de 4M€, assorti d’une option d’achat automatique de 11M€. Pour rappel, l’OM avait dépensé 23M€ l’année dernière pour le recruter en provenance de West Ham.