Leonardo Balerdi veut quitter l’OM : La première décision prise pour sa prochaine destination

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après six saisons passées dans la cité phocéenne, Leonardo Balerdi souhaite quitter l’OM. Cette volonté est partagée par la nouvelle direction qui entend se décharger de son salaire. Mais à un mois de la fin du mercato estival, l’avenir du défenseur argentin, qui a déjà écarté une destination, reste très incertain.

Forfait pour la Coupe du monde en raison d’un problème au mollet droit, Leonardo Balerdi a repris le chemin de l’entraînement avec l’OM et sera disponible pour la rencontre amicale face à Nîmes ce jeudi soir (18h). « Il s'entraîne normalement et participera au match. Il ne jouera probablement pas l'intégralité de la rencontre, mais une partie », a indiqué Bruno Genesio plus tôt dans la semaine. Mais à l’aube d’une septième saison sous le maillot phocéen, le défenseur argentin n’a plus la tête à Marseille et souhaite changer d’air. Une volonté partagée avec sa direction, désireuse de profiter de sa cote sur le marché des transferts pour renflouer les caisses.

Un départ acté, mais où ? Après Mason Greenwood (Fenerbahçe), Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne) ou encore Hamed Junior Traoré (Genoa), Leonardo Balerdi s’ajoute à la liste des cadres de l’OM susceptibles de plier bagage dans un avenir proche, à l’instar de Gerónimo Rulli, Facundo Medina et Pierre-Emile Højbjerg. Telle est en tout cas la volonté du principal intéressé comme le confirme La Provence dans ses colonnes du jour. Estimant avoir fait son temps à l’OM, Leonardo Balerdi souhaite aujourd’hui ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et oublier l’immense déception ressentie après son forfait pour le Mondial. « Il est au 36e dessous », expliquait-on du côté du club à l’époque.

Leonardo Balerdi ne veut pas revenir en Allemagne Si le Bayer Leverkusen fut évoqué comme une destination possible pour lui, Leonardo Balerdi n’aurait pas envie de rejoindre la Bundesliga, un championnat qu’il connaît déjà après sa première expérience européenne du côté du Borussia Dortmund. Le mois dernier, L’Équipe révélait une offensive de la formation allemande à hauteur de 25 millions d’euros, repoussée par le joueur. Ces dernières semaines, la Juventus aurait également songé à le recruter.