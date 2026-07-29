Deux clubs européens regardent à Marseille pour se renforcer : L'OM pourrait récupérer près de 35M€... mais encore perdre des joueurs importants

Alexis Brunet

Cet été, l’OM dit absolument vendre avant de recruter et dans les prochains jours deux joueurs pourraient quitter Marseille. En effet, le Bayer Leverkusen s’intéresserait de près à Facundo Medina, alors que du côté de l’Italie, c’est l’AC Milan qui voudrait faire venir Pierre-Emile Hojbjerg. Les deux transferts pourraient rapporter 35M€ au club phocéen.

En proie à de grosses difficultés financières, l’OM n’est pour le moment pas un acteur principal du mercato en France. Le club phocéen a bien réalisé quelques transferts mais seulement dans le sens des départs avec la grosse vente de Mason Greenwood contre 39M€ à Fenerbahçe ainsi que le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne pour 1,5M€. Cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt, car les Olympiens ont encore besoin de faire entrer des sous.

Hojbjerg sur le départ ? À l’OM, quasiment tous les joueurs sont sur le marché en cas d’offre satisfaisante et c’est notamment le cas de Pierre-Emile Højbjerg. Le Danois n’a pas réalisé une très bonne saison dernière, mais cela n’empêche pas certains clubs de vouloir miser sur lui à l’image de l’AC Milan. Selon les informations du journaliste Daniele Longo, le nouvel entraîneur milanais Ruben Amorim souhaiterait attirer le milieu de terrain, mais pour cela il faudra d’abord que la formation italienne réalise quelques ventes (Ricci et Fofana). Marseille estimerait son joueur entre 10 et 15M€ et ce dernier serait partant pour rejoindre la formation milanaise.

Medina intéresse le Bayer Leverkusen Pierre-Emile Højbjerg pourrait donc quitter prochainement l’OM, tout comme Facundo Medina. Selon les informations de Bild, l’Argentin est dans les petits papiers du Bayer Leverkusen, qui hésite avec Miguel Gutierrez pour renforcer le côté gauche de sa défense. Le club allemand devrait trancher d’ici samedi et la possible vente de l’ancien joueur du RC Lens pourrait rapporter entre 20 et 25M€ à Marseille qui l’avait fait venir sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat l’été dernier.