PSG : La Coupe du monde approche, Deschamps lui tourne le dos ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le 11 juin et 19 juillet prochain, la Coupe du monde reprendra ses droits. Qui succèdera à l'Argentine ? Vaincue en finale de la dernière édition contre l'Albiceleste au Qatar, l'équipe de France compte bien se remettre en quête du Saint-Graal. Cependant, il se pourrait que le sélectionneur Didier Deschamps décide de se passer d'un joueur du PSG...

Une dernière (victoire) pour la route ? Didier Deschamps n'a plus qu'une compétition à jouer avant de céder sa place de sélectionneur. Une position qu'il occupe depuis le départ de Laurent Blanc après l'Euro 2012. La suite, on la connaît. Un titre de champion du monde en 2018, une Ligue des nations en 2021 et deux finales, la première à l'Euro en 2016 puis la seconde à la Coupe du monde 2022. A ce jour, Deschamps compte six participations à des compétitions majeures et en disputera une toute dernière à la Coupe du monde en Amérique du nord du 11 juin au 19 juillet prochain.

🇫🇷 Jérôme Rothen sélectionneur



🗣️ Captain Larqué : "Le Udol de 2026 peut être le Ribéry de 2006." pic.twitter.com/NkUOJuPuBn — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 5, 2026

«S'il a son billet pour la Coupe du monde, ce sera un chanceux» Ils sont peu ceux qui figurent dans l'effectif actuel de l'équipe de France à avoir remporté la Coupe du monde en 2018. Certains ont pris leurs retraites internationales lorsque d'autres ne sont plus sélectionnés. A l'instant T, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont toujours dans le circuit, à l'instar de Lucas Hernandez. Mais pour ce qui est du dernier cité, le Mondial 2026 est tout sauf garanti... « Lucas Hernandez, s'il a son billet pour la Coupe du monde, ce sera un chanceux actuellement. Vu la concurrence en défense centrale, il ne joue plus beaucoup à gauche... ». a avoué Fabrice Hawkins jeudi soir pendant sa prise de parole à Rothen s'enflamme jeudi soir.