«Il ne m’a pas lâché» : Un joueur du PSG revient en force, c'est grâce à Luis Enrique !

Alors qu’il était en difficulté l’année dernière, un joueur du PSG est revenu en force ces derniers mois et retrouve son meilleur niveau. Et cela est grâce à Luis Enrique. Comme il l’a expliqué, le technicien espagnol ne l’a pas lâché dans cette période compliquée, était derrière lui et lui a donné des conseils pour lui redonner confiance.

Peu de personnes auraient parié sur lui l’été dernier, mais Warren Zaïre-Emery est pourtant le joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison. Après un exercice 2024-2025 difficile, le joueur âgé de 19 ans a notamment su profiter de l’absence d’Achraf Hakimi pour enchaîner les rencontres et retrouver son meilleur niveau, l’entraîneur du PSG l’ayant souvent utilisé au poste de latéral droit, jusqu’à devenir presque incontournable dans son onze de départ.

« C'est ce qu’il m'a manqué un petit peu la saison dernière » « Je me prépare toujours de la même manière. J'essaye de toujours jouer les matches avec le plus d'énergie possible, en mettant le plus d'intensité. Et je pense que c'est ce qu’il m'a manqué un petit peu la saison dernière : l'intensité dans mes courses, l'impact dans les duels », a confié Warren Zaïre-Emery, dans un entretien accordé aux médias du PSG. « J'ai réussi à analyser cela et j'ai retrouvé cette confiance aujourd'hui. Je pense que ça fait la différence et ça me fait du bien. Je prends beaucoup de plaisir à être sur le terrain et essaye de prendre tous les matches de la même manière, sans me poser de questions, et aussi de bien récupérer. On a également le meilleur centre d’entraînement, les meilleurs kinés… Je ne ressens pas la fatigue pour le moment et j'espère continuer dans ce sens, et continuer à jouer le plus de matches possibles. »