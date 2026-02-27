«Je l'ai vu trembler» - Un joueur de l'OM en difficulté : La blague pour détendre l'atmosphère qui n'a pas plu à tout le monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, il y a des transferts qui ont été loin de faire l'unanimité du côté de l'OM. Forcément, dans ce climat, il est difficile de rejoindre un nouveau club pour un joueur. Mais comment désamorcer la situation ? Une blague n'est pas passée inaperçue à Marseille et les réactions ont été divisées.

Sportivement, l'OM a frappé fort avec la signature de Mason Greenwood à l'été 2024 en provenance de Manchester United. Recruté pour 30M€, l'Anglais ne cesse de performer sur le terrain. Mais voilà qu'à l'époque, ce transfert avait suscité une vive polémique à Marseille. En effet, compte tenu du passif de Greenwood, accusé par sa compagne de violences conjugales, de nombreuses voix s'étaient élevées pour s'opposer à cette opération. Pablo Longoria avait finalement choisi d'aller jusqu'au bout, le faisait ainsi venir à l'OM.

« Vous savez c’est quoi la traduction de votre nom en Français ? » C'est donc dans un climat particulier que Mason Greenwood avait posé ses valises à l'OM. Pas désiré de tous, l'Anglais n'arrivait pas dans les meilleures conditions. De quoi le mettre mal à l'aise ? Certains s'en sont rendus compte à l'occasion de sa présentation. C'est ainsi que le journaliste Avi Assouly s'était laissé aller à une blague pour détendre l'atmosphère, en demande à Greenwood : « Vous savez c’est quoi la traduction de votre nom en Français ? ».