Deschamps a déclaré la «guerre» à l'OM, «il a voulu faire sauter des gens au club...»

Didier Deschamps s'en est allé en guerre. Au terme de trois années passées dans la cité phocéenne avec des coupes nationales et un titre de champion de France, le champion du monde 98 pliait bagage et s'en allait prendre les rênes de l'équipe de France. Un départ de l'OM entre autres incité par un groupe de supporters marseillais.

Début février, Didier Deschamps se trouvait au festival du journalisme de sport de Laval. L'occasion pour le sélectionneur de l'équipe de France qui va disputer son ultime compétition sur le banc de touche des Bleus en Amérique du nord pour la Coupe du monde 2026 de revenir sur une aventure couronnée de succès, mais très pesante de sa carrière de coach : l'OM. « Mon passage comme entraîneur de Marseille est celui qui m’a le plus marqué. Physiquement aussi (rires). On passait d’un extrême à l’autre. Mais c’est parce qu’il y a beaucoup de mistral qui y fait tourner les girouettes (rires). En ressenti, trois années à l’OM ça équivaut à dix ans ».

«Je ne sais pas ce qui lui a pris» En 2012, après une troisième Coupe de la Ligue de suite, Didier Deschamps et l'OM mettaient un terme à leur collaboration. Figure emblématique des South Winners, groupe de supporters de l'Olympique de Marseille, Rachid Zeroual affirmait pendant l'After Marseille de RMC avoir en partie œuvré pour le départ de Deschamps à cause de l'attitude et des actes de ce dernier. « Ai-je contribuer au départ de Didier Deschamps ? Oui, à contrecoeur. Il m'a mêlé à des histoires. En tant que supporteur, on l'a accueilli en faisant des banderoles dans le virage pour dire qu'on l'avait connu en tant que joueur et qu'on était les plus heureux du monde de le voir en tant qu'entraîneur. Puis je ne sais pas ce qui lui a pris, il a voulu faire sauter des gens au sein du club. Il est parti en guerre contre eux et il nous a mêlé à cette guerre, alors qu'on n'avait rien à voir ».