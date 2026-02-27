Ligue des champions : C'est déjà terminé pour le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale pour continuer la quête de la défense de son titre, mais les Parisiens n'ont pas rassuré, c'est le moins que l'ont puisse dire. Contre l'AS Monaco, le PSG a arraché sa qualification, ce qui fait dire à de nombreux observateurs, qu'il sera impossible de gagner à nouveau dans ces conditions.

Mercredi soir, le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais de façon beaucoup moins convaincante que la saison dernière. En effet, en barrages, Brest avait pris 10 - 0 en deux matches, mais cette saison, les Parisiens ont très poussivement écarté l'AS Monaco au terme d'un match nul (2-2) au Parc des Princes. Une situation qui inquiète plusieurs observateurs alors que le PSG rêve toujours de réaliser le back-to-back.

Le PSG peut-il encore remporter la Ligue des champions ? C'est le cas de Daniel Riolo qui pense que le PSG va dans le mur si rien ne change. « Il y a un moment des joueurs qui sont indispensables, même dans un tel collectif. Et ce PSG là, je ne crois pas qu'il pourra aller en loin en Ligue des champions s'il ne retrouve pas son moteur, moteur dont on a parlé toute l'année dernière, qui a mis quasiment six mois à se mettre en place. Le moteur, c'est le trio au milieu de terrain qui a été étourdissant, éblouissant, étincelant l'année dernière et qui aujourd'hui n'existe plus parce que Fabian Ruiz n'est plus là, parce que Vitinha est nettement moins en forme. Ses prestations récentes sont nettement en dessous du Vitinha fantastique qu'on a très souvent connu. Un PSG sans moteur et un PSG sans Dembélé, ça ne pourra pas être le PSG de l'année dernière », confiait-il au micro de l'After Foot sur RMC.