«Quand il a envie, t'es mort» : Passé par l'OM et le PSG, il les a tous fait «souffrir»

Malgré la rivalité existante entre le PSG et l'OM, ça n'a pas empêché certains joueurs de porter les deux maillots au cours d'une même carrière. La liste est d'ailleurs longue et devrait encore s'agrandir au fil des saisons. Et voilà qu'il y a un joueur passé par Paris et Marseille qui a laissé un souvenir particulier à ses anciens coéquipiers.
Adrien Rabiot, Fabrice Fiorèse, Lorik Cana, Gabriel Heinze... La liste des joueurs passés par l'OM et le PSG est longue. Si ça a coûté de nombreuses insultes à ces concernés, ils n'ont pas hésité de passer d'un camp à un autre. Ça a aussi été le cas d'un certain Hatem Ben Arfa. Passé par Marseille de 2008 à 2011, il a rejoint le PSG quelques années plus tard, de 2016 à 2018. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à chaque fois, Ben Arfa a marqué les esprits.
« C’est un gamin lui »
Si la carrière d'Hatem Ben Arfa a pu laisser un goût amer chez certains, son talent n'était plus à démontrer. Et ses anciens coéquipiers en ont fait l'expérience à l'entraînement. Ainsi, ayant côtoyé HBA à l'OM, Souleymane Diawara avait raconté à Kampo : « Le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? Ben Arfa. C’est un gamin lui. Il est relou. Quand il a envie, t’es mort. Sur la table, il te dribble. Je n’ai jamais joué contre Messi, mais je regarde à la télé, il y a beaucoup de similitudes. Au-delà de la carrière, je parle juste footballistiquement, il n’a rien à envier à Messi ».
« Il m’a fait souffrir et quelques défenseurs aussi »
Maxwell a lui joué avec Hatem Ben Arfa au PSG. Et pour Secrets de Stars, le Brésilien avait confié : « Il y a un joueur aussi aux entraînement qui m’a fait souffrir, c’était Hatem Ben Arfa. C’est un joueur avec un talent de un contre un que je n’ai pas beaucoup vu dans le monde du foot. Dans les petits espaces, il a la qualité de fixer l’adversaire et de faire un un contre un. Il m’a marqué. Je l’ai eu aux entraînements, il m’a fait souffrir et quelques défenseurs aussi. Il avait un changement de vitesse, changement de direction, il pouvait sortir à droite, à gauche avec une facilité ».