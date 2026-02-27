«Quand il a envie, t'es mort» : Passé par l'OM et le PSG, il les a tous fait «souffrir»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la rivalité existante entre le PSG et l'OM, ça n'a pas empêché certains joueurs de porter les deux maillots au cours d'une même carrière. La liste est d'ailleurs longue et devrait encore s'agrandir au fil des saisons. Et voilà qu'il y a un joueur passé par Paris et Marseille qui a laissé un souvenir particulier à ses anciens coéquipiers.

Adrien Rabiot, Fabrice Fiorèse, Lorik Cana, Gabriel Heinze... La liste des joueurs passés par l'OM et le PSG est longue. Si ça a coûté de nombreuses insultes à ces concernés, ils n'ont pas hésité de passer d'un camp à un autre. Ça a aussi été le cas d'un certain Hatem Ben Arfa. Passé par Marseille de 2008 à 2011, il a rejoint le PSG quelques années plus tard, de 2016 à 2018. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à chaque fois, Ben Arfa a marqué les esprits.

« C’est un gamin lui » Si la carrière d'Hatem Ben Arfa a pu laisser un goût amer chez certains, son talent n'était plus à démontrer. Et ses anciens coéquipiers en ont fait l'expérience à l'entraînement. Ainsi, ayant côtoyé HBA à l'OM, Souleymane Diawara avait raconté à Kampo : « Le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? Ben Arfa. C’est un gamin lui. Il est relou. Quand il a envie, t’es mort. Sur la table, il te dribble. Je n’ai jamais joué contre Messi, mais je regarde à la télé, il y a beaucoup de similitudes. Au-delà de la carrière, je parle juste footballistiquement, il n’a rien à envier à Messi ».