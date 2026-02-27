Craquage contre un arbitre : Ce joueur de foot n’a pas digéré, «c’est un fils de p***»

Axel Cornic

La relation entre les joueurs et les arbitres a toujours animé les débats dans le football, même si on s’en serait bien passé. Et parfois ça a été très limite, puisque les insultes graves ont fusé, même si en Europe on ne décompte plus que très peu d’agression physiques envers le corps arbitral, comme cela a pu encore récemment être le cas ailleurs.

Le sport réveille souvent en nous les pires émotions et le football semble être l’exemple parfait. On ne compte plus les dérapages dans le monde du ballon rond, que ce soit de la part des joueurs, entraineur ou encore dirigeants. Et la cible sont souvent les arbitres, qui ont du faire face à des situations assez délicates.

«La seule chose que j'ai remarqué, c'est l'odeur de cannabis» : Quand une star du rap rachète un club de foot ! https://t.co/HmXc9AhIGk — le10sport (@le10sport) February 27, 2026

« Diego Costa a été expulsé pour m'avoir adressé, à haute voix, les propos suivants : “Je chie sur ta put... de mère !” » C’est le cas en 2019, lorsque Diego Costa semble avoir totalement pété un câble face à Jesus Gil Manzano, lors d’un match entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone (2-0). A l’époque, le sulfureux attaquant avait été expulsé après seulement 28 minutes de jeu. « Diego Costa a été expulsé pour m'avoir adressé, à haute voix, les propos suivants : “Je chie sur ta put... de mère ! Je chie sur ta put... de mère !” » avait révélé l’arbitre de cette rencontre, ce qui n’avait pourtant pas convaincu l’entraineur madrilène Diego Simeone, qui avait notamment assuré que son joueur démentait cette version.