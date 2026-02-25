Max Verstappen et Lewis Hamilton : «C’était pour la télévision», la nouvelle annonce qui va faire parler en F1 !

Pierrick Levallet

Il y a quelques années, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été au coeur d’une véritable polémique en F1. Le Grand Prix d’Abu Dhabi 2021 a fait couler beaucoup d’encre, notamment à cause d’une décision de course qui a tourné à l’avantage du Néerlandais. Des années plus tard, une nouvelle annonce est tombée et elle risque de faire parler.

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été pris dans une étroite polémique en 2021. Pendant toute cette année, le Britannique (alors chez Mercedes) et le Néerlandais se sont livrés une intense rivalité. Les deux pilotes étaient à égalité lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Et une décision de course a fini par tourner à l’avantage de Max Verstappen, qui s’est imposé et a remporté son premier titre de champion du monde. Certains ont estimé que Lewis Hamilton s’était fait voler sa huitième couronne. Et des années plus tard, Lando Norris a fait une annonce qui risque de relancer la polémique.

«C’était évidemment fait pour créer un combat» « C’est une voiture différente, vous savez, [Lewis Hamilton] a plus d’expérience que pratiquement tout le monde. Donc, clairement, il n’a pas gagné sept championnats du monde pour rien… Ça aurait dû faire huit. Il n’a absolument pas fait tout ça en étant ’juste’ assez bon. Il a clairement tout ce qu’il faut. Ce serait cool, et j’ai aussi envie de voir ça. Je pense que ce serait quelque chose de fort à voir, Lewis de retour au sommet et en train de se battre pour le titre, ce que vous verrez sûrement davantage cette année » a d’abord expliqué le champion du monde 2025 dans des propos rapportés par NextGen-Auto.