«Je n'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire» : A peine arrivé à l’OM, Habib Beye a déjà perdu un joueur ?

Axel Cornic

Après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a dû trouver un nouvel entraineur et le choix s’est porté sur Habib Beye. Mais cette signature n'a pas réussi à apaiser la crise marseillaise pour le moment, puisque pour sa première il a chuté sur le terrain du Stade Brestois (2-0). Et les problèmes ne devraient pas s’arrêter là...

Au cours de l’été 2024, l’OM a lancé un tout nouveau projet. L’idée était simple, faire de Roberto De Zerbi le point central de tout le processus sportif, avec notamment une grande implication dans le recrutement. Mais l’Italien n’est déjà plus là, puisqu’il a récemment quitté son poste et a été remplacé par Habib Beye.

« Il y a des joueurs qui sont venus dans ce club juste pour De Zerbi » Le nouveau venu va devoir séduire ses joueurs, surtout que lors de son dernier passage au Stade Rennais c’est justement la relation avec son vestiaire qui a créé des problèmes. Et pour le moment, ça ne semble pas être bien embarqué ! « Tu vois tout de suite au visage d’Ethan Nwaneri quand Habib Beye lui parle, je n'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire. On ne rend pas compte de la perte de l'OM vis-à-vis de leur entraîneur et du départ de De Zerbi » a annoncé Kevin Diaz, sur RMC. « Il y a des joueurs qui sont venus dans ce club juste parce qu'il était là, c'est tout. S'il n'est pas là, les joueurs ne sont pas là non plus et pour les meilleurs d'entre eux ».