«Je n'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire» : A peine arrivé à l’OM, Habib Beye a déjà perdu un joueur ?

Après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a dû trouver un nouvel entraineur et le choix s’est porté sur Habib Beye. Mais cette signature n'a pas réussi à apaiser la crise marseillaise pour le moment, puisque pour sa première il a chuté sur le terrain du Stade Brestois (2-0). Et les problèmes ne devraient pas s’arrêter là...
Au cours de l’été 2024, l’OM a lancé un tout nouveau projet. L’idée était simple, faire de Roberto De Zerbi le point central de tout le processus sportif, avec notamment une grande implication dans le recrutement. Mais l’Italien n’est déjà plus là, puisqu’il a récemment quitté son poste et a été remplacé par Habib Beye.
« Il y a des joueurs qui sont venus dans ce club juste pour De Zerbi »
Le nouveau venu va devoir séduire ses joueurs, surtout que lors de son dernier passage au Stade Rennais c’est justement la relation avec son vestiaire qui a créé des problèmes. Et pour le moment, ça ne semble pas être bien embarqué ! « Tu vois tout de suite au visage d’Ethan Nwaneri quand Habib Beye lui parle, je n'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à faire. On ne rend pas compte de la perte de l'OM vis-à-vis de leur entraîneur et du départ de De Zerbi » a annoncé Kevin Diaz, sur RMC. « Il y a des joueurs qui sont venus dans ce club juste parce qu'il était là, c'est tout. S'il n'est pas là, les joueurs ne sont pas là non plus et pour les meilleurs d'entre eux ».
« Habib Beye va avoir énormément de travail »
Mais en plus de la confiance de ses joueurs, Habib Beye devra également régler le gros problème qui plombe l’OM depuis le début de la saison : l’état d’esprit de certains joueurs. « Habib Beye va avoir énormément de travail. Je n'ai jamais cru que le problème de l'Olympique de Marseille était l'entraîneur. Je ne crois pas que c'était De Zerbi le souci et je ne crois pas que ce sera Habib Beye jusqu'à la fin de la saison » a souligné Kevin Diaz, dans l’After Foot. « A partir du moment où tu n'es pas capable de gagner tes duels sur des moments forts où il faut être solide, derrière c'est quasiment impossible de revenir dans l'état d'esprit de l'OM en ce moment ».