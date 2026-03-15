Max Verstappen va quitter la F1 ? Il fixe sa condition pour continuer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une année 2025 mitigée, Max Verstappen a raté un cinquième titre consécutif pour 2 points malgré un super retour sur Lando Norris lors des dernières courses. Le pilote néerlandais continue son aventure avec Red Bull mais il continue de répéter qu'il n'est pas vraiment convaincu par la nouvelle règlementation. Alors qu'il a parfois évoqué sa retraite malgré son jeune âge (28 ans), il évoque ce qui pourrait le décider.

Quadruple champion du monde de Formule 1, Max Verstappen est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la discipline. Le Néerlandais a toujours faim de victoire mais il aimerait disposer de la meilleure voiture possible pour s'illustrer. Alors qu'il n'a que 28 ans, il a déjà évoqué sa retraite à plusieurs reprises, ne voulant pas dépasser les 40 ans. Si jamais les choses ne se passaient pas bien, il pourrait précipiter sa décision.

F1 : Verstappen fait paniquer Red Bull, «c’est incontrôlable» https://t.co/2UF8dIeCQP — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Verstappen tacle la Formule 1 Ces dernières semaines, tous les pilotes ont participé aux essais hivernaux avec l'implémentation des nouvelles règlementations sur leurs voitures. Et comme c'est souvent le cas à chaque changement majeur, il y a beaucoup de négatif à tirer dans les réactions. Max Verstappen ne fait pas exception et il n'a pas hésité à faire une comparaison. « Si certains trouvent ça amusant, tant mieux pour eux. Mais c’est le genre de choses que je fais chez moi quand je joue à Mario Kart » déclare-t-il, d'après des propos rapportés par F1Actu. Une déclaration qui fait suite aux mots de Charles Leclerc qui avait utilisé cette comparaison avec le célèbre jeu vidéo également.