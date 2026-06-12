Mercato : L'OM s'active pour faire revenir un enfant du pays !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Successeur de Medhi Benatia en tant que directeur sportif, Grégory Lorenzi aimerait attirer à l’OM un joueur qu’il a bien connu au Stade Brestois en la personne d’Hugo Magnetti. Alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain âgé de 28 ans né à Marseille serait dans le viseur de la direction olympienne.

Comme le confiait Grégory Lorenzi à L’Équipe juste après sa nomination en tant que directeur sportif, l’OM va devoir « être un peu plus inventif dans le recrutement » cet été. Le club, dans le viseur de l’UEFA et de la DNCG en raison de ses problèmes financiers, n’aura pas la même marge de manœuvre que lors des dernières périodes de mercato et va devoir être malin.

L’OM pense à Hugo Magnetti Dans cette optique, Grégory Lorenzi pourrait chercher des bons coups notamment en Ligue 1 et pourquoi pas chez son ancien club, le Stade Brestois. D’après les informations de La Minute OM, ce serait le cas puisque l’Olympique de Marseille serait sur la piste d’Hugo Magnetti. La direction olympienne apprécierait son profil, d’autant plus que le milieu de terrain âgé de 28 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027 et Brest pourrait chercher à s’en séparer à un an de la fin de son bail.