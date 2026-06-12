Mercato : L'OM s'active pour faire revenir un enfant du pays !

Successeur de Medhi Benatia en tant que directeur sportif, Grégory Lorenzi aimerait attirer à l’OM un joueur qu’il a bien connu au Stade Brestois en la personne d’Hugo Magnetti. Alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain âgé de 28 ans né à Marseille serait dans le viseur de la direction olympienne.
Comme le confiait Grégory Lorenzi à L’Équipe juste après sa nomination en tant que directeur sportif, l’OM va devoir « être un peu plus inventif dans le recrutement » cet été. Le club, dans le viseur de l’UEFA et de la DNCG en raison de ses problèmes financiers, n’aura pas la même marge de manœuvre que lors des dernières périodes de mercato et va devoir être malin.
L’OM pense à Hugo Magnetti
Dans cette optique, Grégory Lorenzi pourrait chercher des bons coups notamment en Ligue 1 et pourquoi pas chez son ancien club, le Stade Brestois. D’après les informations de La Minute OM, ce serait le cas puisque l’Olympique de Marseille serait sur la piste d’Hugo Magnetti. La direction olympienne apprécierait son profil, d’autant plus que le milieu de terrain âgé de 28 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027 et Brest pourrait chercher à s’en séparer à un an de la fin de son bail.
« Depuis tout petit, j’ai été un fan de l’OM »
Ce qui serait un retour aux sources pour Hugo Magnetti, né à Marseille et passé par l’OM entre 2004 et 2007. « Depuis tout petit, j’ai été un fan de l’OM. Je ne m’interdis rien. Je ne ferme les portes à rien du tout », confiait le principal intéressé en novembre 2024 sur le plateau de Génération After sur RMC. « Mais aujourd’hui, franchement, ce serait fou de penser à autre chose que le Stade Brestois pour ma part. Je mange et je vis Stade Brestois actuellement. Ça restera ça pour l’instant. »