Mercato : Deux clubs s’arrachent un joueur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Bilal Nadir s’apprête à quitter l’OM, faute d’accord pour une prolongation. Âgé de 22 ans et formé à Nice avant de rejoindre Marseille, le milieu de terrain pourrait prendre la direction de l’Allemagne, où deux clubs seraient très intéressés par son profil.

Si Pablo Longoria indiquait au mois de décembre dernier que des discussions dans l’optique d’une prolongation avaient été entamées, Bilal Nadir va finalement quitter l’OM. Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’OGC Nice, le milieu de terrain âgé de 22 ans est en fin de contrat et devrait quitter Marseille librement dans les prochaines semaines. En ce sens, sa prochaine destination semble se dessiner.

Francfort et Stuttgart à la lutte pour Nadir Il y a une dizaine de jours, Foot Mercato indiquait que plusieurs clubs des cinq grands championnats européens étaient sur la piste de Bilal Nadir et que ce dernier était en discussions avancées avec l'un d'eux. Ce vendredi, FM en dit un peu plus, puisque deux formations de Bundesliga seraient particulièrement intéressées par le Marocain : l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart. Deux clubs qui insisteraient actuellement afin d’obtenir les faveurs du joueur. Bilal Nadir de son côté serait enthousiaste à l’idée de prendre la direction de l’Allemagne après avoir toujours évolué en France jusqu’à présent.