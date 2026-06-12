Mercato : Deux clubs s’arrachent un joueur de l’OM !

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Bilal Nadir s’apprête à quitter l’OM, faute d’accord pour une prolongation. Âgé de 22 ans et formé à Nice avant de rejoindre Marseille, le milieu de terrain pourrait prendre la direction de l’Allemagne, où deux clubs seraient très intéressés par son profil.
Si Pablo Longoria indiquait au mois de décembre dernier que des discussions dans l’optique d’une prolongation avaient été entamées, Bilal Nadir va finalement quitter l’OM. Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’OGC Nice, le milieu de terrain âgé de 22 ans est en fin de contrat et devrait quitter Marseille librement dans les prochaines semaines. En ce sens, sa prochaine destination semble se dessiner.
Francfort et Stuttgart à la lutte pour Nadir
Il y a une dizaine de jours, Foot Mercato indiquait que plusieurs clubs des cinq grands championnats européens étaient sur la piste de Bilal Nadir et que ce dernier était en discussions avancées avec l'un d'eux. Ce vendredi, FM en dit un peu plus, puisque deux formations de Bundesliga seraient particulièrement intéressées par le Marocain : l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart. Deux clubs qui insisteraient actuellement afin d’obtenir les faveurs du joueur. Bilal Nadir de son côté serait enthousiaste à l’idée de prendre la direction de l’Allemagne après avoir toujours évolué en France jusqu’à présent.
Nadir intéressé par la Bundesliga
Si des clubs de Ligue 1 avaient été annoncés sur sa piste, à l’instar de Strasbourg et du Stade Rennais, il semblerait qu’il ait désormais de grandes chances de découvrir la Bundesliga la saison prochaine. Un joueur qui avait réussi à se faire une place à l’OM lors du mandat de Roberto De Zerbi, mais qui a été très peu utilisé par Habib Beye. Durant l’exercice 2025-2026, Bilal Nadir a participé à 28 matchs toutes compétitions confondues, pour 1 but et 5 passes décisives.