«Ses paroles m’ont immédiatement convaincu» : Le coup de fil décisif de Luis Enrique pour ce transfert au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain à l’été 2023, Luis Enrique a rapidement vu débarquer Ousmane Dembélé dans l’effectif, en provenance du FC Barcelone. Un transfert dans lequel l’entraîneur espagnol a joué un rôle important comme l’a expliqué l’attaquant de l’équipe de France dans un entretien accordé à Marca.

En proie à de nombreux pépins physiques au FC Barcelone, Ousmane Dembélé revit depuis son arrivée au PSG. L’international français est devenu le nouveau leader d’attaque dans la capitale, jouant un rôle décisif dans les deux sacres consécutifs en Ligue des champions, de quoi notamment lui permettre de remporter le Ballon d’Or l’année dernière. En misant sur Dembélé, le PSG ne s’y est pas trompé, un dossier dans lequel Luis Enrique a eu son importance.

« J’ai discuté avec Luis Enrique, qui me voulait depuis longtemps et que je connais bien » « De toute façon, dans mon cas, je pense que c’était le moment de quitter le club. Même si j’étais très attaché au Barça, que je soutiens depuis que je suis tout petit. Mais pour moi, il était important de signer au Paris Saint-Germain, a confié Ousmane Dembélé, dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca. J’ai discuté avec Luis Enrique, qui me voulait depuis longtemps et que je connais bien. Et, bien sûr, avec le président et le directeur sportif. Et c'était une excellente décision quand on voit ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain ces trois dernières années, et j'en suis content. »